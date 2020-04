Bakanlık, Halk Sağlığı Sistemi ile korona verilerini anlık takip ediyor Koronavirüs vakalarının durumlarının an be an Sağlık Bakanlığı'na aktarıldığı 'Halk Sağlığı Yönetim Sistemi'nin nasıl işlediği insanlar tarafından merak ediliyor. Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Neval Boztuğ, hastalardan alınan örnekle başlayan sürecin nasıl ilerlediğini anlattı.

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Neval Boztuğ, koronavirüs vakalarının durumlarının an be an Sağlık Bakanlığı'na aktarılan 'Halk Sağlığı Yönetim Sistemi'ni anlattı. Prof. Dr. Boztuğ, "Hastalardan örneklerimizi aldıktan sonra laboratuvara ulaşan veri sonuçları otomatik olarak Sağlık Bakanlığı'na anlık olarak aktarılıyor." dedi. 28 MART'TAN İTİBAREN KULLANILIYOR Akdeniz Üniversitesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Neval Boztuğ, 'Halk Sağlığı Yönetim Sistemi' hakkında bilgi verdi. 28 Mart itibariyle acile giriş yapan koronavirüslü vakayla Halk Sağlığı Yönetim Sistemi'ni kullanmaya başladıklarını belirten Prof. Dr. Neval Boztuğ, hastanedeki koronavirüslü vakaların her aşamalarının verilerini kaydederek anında Sağlık Bakanlığı'na bu sistem üzerinden ulaştırdıklarını söyledi. Koronavirüs vakalarıyla ilgili olarak sosyal medyada bulunan bilgi kirliliğine açıklık getiren Prof. Dr. Boztuğ, pandemi hastanesi kategorisinde bulunan bütün hastanelerinin bu sistem üzerinden verilerini Sağlık Bakanlığı'na ilettiklerini ve açıklanan vaka sayılarında bir yanlış olmadığını söyledi. ''VERİ SONUÇLARI BAKANLIĞA OTOMATİK AKTARILIYOR'' Prof. Dr. Neval Boztuğ, "Akdeniz Üniversitesi Hastanesi olarak Mart ayında Halk Sağlığı Yönetim Sistemi'ne dahil olduk. İlk hasta kabulünden itibaren bu hastaların Acil Servis'e gelişiyle başlayan, testlerinin yapılması sonuçlarının aktarımı bu hastaların kimlerle temas ettiği ve almış olduğu tedavi Sağlık Bakanlığı'na otomatik olarak aktarılıyor. Bu sistem günlük olarak aktarılıyor. Bu veri siteminin sonucunu her gün Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalarda görüyoruz. Bakanlık açıklamalarının verileri, işte bu sistem üzerinden oluşturuluyor. Bu verilerin günlük olarak bakanlığa ulaştırılıyor olması ve güvenliği çok önemlidir. Biz de 28 Mart'ta ilk hastamızın hastaneye gelmesiyle bu veri sistemine girişimizi başlattık. Hastalardan örneklerimizi aldıktan sonra laboratuvara ulaşan veri sonuçları otomatik olarak sisteme ve direkt Sağlık Bakanlığı'na iletiliyor" ifadelerini kullandı. ''ANLIK VERİ AKTARIMI BİZİM İÇİN ÖNEMLİ'' Güncel hasta sayısı hakkında sosyal medyada bilgi kirliliğinin olduğunu belirten Prof. Dr. Neval Boztuğ, şöyle konuştu: "Sosyal medyada veri aktarımıyla ilgili sıkıntıların olduğu söyleniyor. Biz Akdeniz Üniversitesi olarak kendi adımıza bir bilgide bulunabilirim. Günlük veri aktarımından ziyade anlık veri aktarımı bizim için çok önemli. Gün içinde de hastalarımızın sağlık durumu değişebiliyor. Yoğun bakıma geçiş, yoğun bakımdan normal odaya geçiş yapanlar oluyor ve bu verilerin anlık olarak Bakanlığa bildirilmesi gerekiyor. Dün akşam itibariyle ciddi sayıda hasta taburcu oldu. Pandemi kliniğimizi oluşturduğumuz alandan servislere taburcular oldu. Veri aktarımının düzenli bir şekilde yapılabilmesi ve anlık paylaşım yapılması için burada veri girişi yapan arkadaşlarımız dün geceyi hastanede geçirdi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin günlük veri sistemi düzenli bir şekilde çalışıyor."' SİSTEM, TÜM PANDEMİ HASTANELERİNDE KULLANILIYOR Halk Sağlığı Yönetim Sistemi'ni koronavirüs hastası kabul eden ve pandemi hastanesi olan bütün hastanelerin kullandığını söyleyen Prof. Dr. Boztuğ, "Sağlık Bakanlığı'nın direktifi doğrultusunda İl Sağlık Müdürlüğü'ne ve müdürlüklerden de pandemi hastanesi olan bütün hastanelere bu sistem kurulmuş durumdadır." dedi. ''ÜNİVERSİTEMİZE TOPLAM 368 VAKA GELDİ'' Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne koronavirüs vakasıyla gelmiş toplam 368 kişinin olduğunu anlatan Prof. Dr. Boztuğ, "Test yapılıp ekarte edilen (Covid olmayan) 109, evde izlemine devam edilen 125, evde izlem altındayken üniversiteye yatan 1, tedavi edilip taburcu edilen ve evde izlemine devam edilen 79, hastanede yatışı devam eden 27, hastaneye sevk edilen ve yatırılan 1, şifayla taburcu evde izlemine devam edilen 22 hastamız var. Koronavirüs nedeniyle üniversitemizde ise 4 kişi vefat etti." sözlerine yer verdi. Kaynak: DHA