Korona vakalarındaki son bir haftalık artış uzmanları korkutuyor: Kasım ve aralıktan bile kötü olabilir

Türkiye'de birçok ilde normalleşme adımları atılırken, tedbirlere uyulması konusunda uyarılar da gelmeye devam ediyor. Son bir haftadaki vaka artışlarından endişe eden uzmanlar, hiçbir uluslararası bilimsel kurulun tedbirleri kaldırmayı önermediğini ve nisan ayında oluşabilecek tablonun kasım ve aralık aylarından kötü olabileceğini ifade ediyor.

Türkiye, koronavirüs pandemisiyle mücadelede yeni bir döneme girdi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan koronavirüs risk haritasına göre 'çok yüksek riskli' illerin dışında kalan yerlerde lokanta, kafe ve restoranlar hizmet vermeye başladı. Bu gelişme vatandaşı ve esnafı sevindirirken, vakalardaki önlenemez artış işe tedirgin etmeye devam ediyor.

KORKUTAN TABLO

3 Mart'ta açıklanan verilere göre Türkiye'de son 24 saatte 138 bin 18 Kovid-19 testi yapıldı. 11 bin 520 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkarken, 65 kişi hayatını kaybetti. Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 49,1 olarak gerçekleşti. Erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 28,3, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kaydedildi.

10 BİN BARAJI AŞILDI

Son 2 aylık koronavirüs tablosuna göre 24 Ocak'ta 5 bin 277 olan vaka sayısı 27 Ocakta 7 bin 489'a yükselmişti. Şubatta vaka sayıları günde 7-8 bin arasında değişirken, son günlerinde ise artış yükseldi. Şubatın son günü 8 bin 424 kişi koronavirüse yakalanırken, 2 Mart'ta 10 bin barajı aşıldı.

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan.

ARTIŞIN İLK HEDEFİ OLARAK İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'YI GÖSTERDİ

Yerinde karar dönemiyle başlayan normalleşme süreci vatandaşı sevindirirken, uzmanlar ise tablonun daha da kötüye gideceği korkusunu yaşıyor. Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre konuyla ilgili endişelerini dile getiren Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, son bir haftadır vaka sayılarında kıpırdanma olduğunu ve tedbirleri kaldırmayı hiçbir uluslararası bilimsel kurulun önermediğini söyledi. Bundan sonraki artışın ilk hedefi olarak İstanbul, İzmir ve Ankara'yı gösteren Ceyhan, "Tablo kasım, aralıktan kötü olur mu diye endişeliyim" dedi.