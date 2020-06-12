Pandemi Kurulu Üyesi Doç. Dr. Erayman: Eylül ayında vakaların yok denecek kadar azalmasını öngörüyoruz Konya İl Pandemi Kurulu Üyesi Doç. Dr. İbrahim Erayman, "Türkiye'de eylül ayından itibaren vaka sayısının yok denecek kadar en aza inebileceğini öngörüyoruz" dedi. Erayman ayrıca, eylül ayında kurtulmak istiyorsak rehavete kapılmamamız gerektiğini de kesin bir dille söyledi.

Doç. Dr. Erayman, Türkiye'de eylül ayından itibaren vaka sayısının yok denecek kadar en aza inebileceğini öngördüklerini söyledi. Erayman, ''Normalleşme süreci beklediğimiz şekilde gidiyor. İniş trendindeyken, hafif dalgalanmalar olabilir, sorun değil. Umarım salgını kurallara uyarak başarılı bir şekilde atlatırız. Kesinlikle rehavete kapılmamamız lazım'' diye konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düzenlediği basın toplantısında, normalleşme sürecinin yaşandığı son günlerde, Konya'daki Kovid-19 vaka sayısında artış olduğunu açıkladı. Kentteki vaka sayısının artmasına, alınan tedbirler kapsamındaki kısıtlamalara uyulmayıp, ramazan ayı sonlarında yapılan toplu iftarlar ve Ramazan Bayramı sonrası bayramlaşmaların neden olduğu öngörülüyor.

"BU TİP DALGALANMALAR OLABİLİR"

Konya İl Pandemi Kurulu üyesi olan, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. İbrahim Erayman, bu tip dalgalanmaların olabileceğini, maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına mutlaka uyulması ve rehavete kapılmamak gerektiğini söyledi.

Konya İl Pandemi Kurulu Üyesi Doç. Dr. İbrahim Erayman

"VAKA SAYISINDA BİRDEN 0'I GÖRMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Erayman, ''Ramazan ayında ve bayramda tedbirler alındı. Sokağa çıkma kısıtlamasına mümkün oldukça uyulmaya çalışıldı. Halkımızın büyük bir kısmı uyum gösterdi ama uyum göstermeyen de oldu. Tabi çok uzun süre insanlarımız evlerinde kaldı, birbirlerini göremedi ama esas problem, bundan sonra ne yapacağımız. Kısmen vaka artışları olabilir, bunlar beklediğimiz şeyler. Biz ülke olarak pik noktasını, tepe noktasını görmüş ve inmeye başlamış, ulusal verilere baktığımızda da günlük olarak 1000'in altında rakamlar görüyoruz. Bu basamaklar önemli. Mesela vaka sayısındaki hedefimiz; 500 görmek, 500'den sonra 200 görmek, sonra görmemek olacaktır. Çünkü birden 0'ı görmek mümkün değil. Bu dünyada da böyledir. Bu basamakları da iyi geçmek istiyorsak kurallara uymalıyız; maske, hijyen ve sosyal mesafeye devam etmeliyiz" diye konuştu.

"REHAVETE KAPILMAMAMIZ LAZIM"

Maske, sosyal mesafe ve hijyenin hayat kurtarıcı olduğunu belirten Erayman, ''Maske hayat kurtarıcı bir davranıştır. El yıkamak ve sosyal mesafede yine hayat kurtarıcı bir davranıştır. Kim için? Karşımızdaki insan için. Maske takmaz ve bu kurala uymazsak örneğin; 65 yaş üstü kişi kanser hastası olabilir ve yürümek için sokağa çıkmak isteyecektir. Onun özgürlük alanını kısıtlamış ve yaşamını riske atmış olursunuz. Başkalarının özgürlük ve yaşam hakkına saygı göstermeliyiz'' dedi.

VİRÜS ÜLKEYİ NE ZAMAN TERK EDECEK?

Doç. Dr. Erayman, Türkiye'de eylül ayından itibaren vaka sayısının yok denecek kadar en aza inebileceğini öngördüklerini söyledi.

Erayman, ''Normalleşme süreci beklediğimiz şekilde gidiyor. İniş trendindeyken, hafif dalgalanmalar olabilir, sorun değil. Ulusal olarak vaka sayısında 1000'in altında olmamız gayet iyi. Umarım bunu, kurallara uyarak başarılı bir şekilde atlatırız. Kesinlikle rehavete kapılmamamız lazım'' diye konuştu.