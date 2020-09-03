Korona testleri pozitif çıkan Binali Yıldırım ve eşi hastane çıkışı görüntülendi
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Korona testleri pozitif çıkan Binali Yıldırım ve eşi hastane çıkışı görüntülendi

Yaptırmış oldukları koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan Binali Yıldırım ve eşi hastane çıkışı görüntülendi. Yıldırım ve eşini evlerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uğurladı.

03.09.2020 15:45 | Son Güncelleme: 03.09.2020 15:59

Eski Başbakan ve Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Hastanede tetkikleri yapılan Yıldırım ve eşini evlerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uğurladı.

Koca, Yıldırım ve eşinin hastaneden çıktıkları sırada çekilen fotoğraflarını "Binali Yıldırım Bey ve kıymetli eşi Semiha Hanım'ın Ankara Şehir Hastanemizde yapılan tetkiklerinde COVID-19 testleri pozitif çıkmıştır. Şu an için durumları iyi ve kendilerini evde tedavileri için hastanemizden uğurladık. Gücümüz tedbir almaya ve sevdiklerimizi korumaya yeter" notuyla paylaştı.

Korona testleri pozitif çıkan Binali Yıldırım ve eşi hastane çıkışı görüntülendi

TWİTTER'DAN DUYURMUŞTU

Eşi Semiha Yıldırım ile koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını açıklayan Yıldırım, haberi Twitter'dan şu ifadelerle duyurdu: "Vücut kırgınlığı nedeniyle bu sabah Semiha Hanım ile birlikte Ankara Şehir Hastanesi'ne başvurduk. Yapılan tetkikler sonucu Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıkmıştır.Durumumuz iyi, herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız, süreci evde geçirmemizi uygun gördüler. Vatandaşlarımızdan TMM kuralına riayet etmelerini özellikle istirham ediyoruz. Dua eder, dua bekleriz."

HAFTA SONU ERZİNCAN'DAYDI

Geçtiğimiz hafta sonunu memleketi Erzincan'da geçiren Binali Yıldırım, beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte Karasu Nehri'nde rafting yapmıştı. Acemoğlu Köprüsü mevkiinde çok sayıda rafting sporcusuyla birlikte rafting botlarına binen Yıldırım ve beraberindekiler, 6 kilometrelik parkurda yaklaşık 2 saat rafting yaparak Kemah ilçesine yakın bölgedeki Saklıbahçe mevkiinde parkuru tamamlamıştı.

GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİLER

Haberin duyulmasının ardından siyasi isimlerden Yıldırım ailesine geçmiş olsun mesajları geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Twitter hesaplarından Yıldırım ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Korona testleri pozitif çıkan Binali Yıldırım ve eşi hastane çıkışı görüntülendi

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