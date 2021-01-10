Kapanan işletmeleri fırsat bilip evlerini kafeye çevirdiler! İlanı görüp eskort olduklarını düşünen var
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Kapanan işletmeleri fırsat bilip evlerini kafeye çevirdiler! İlanı görüp eskort olduklarını düşünen var

10.01.2021 10:19 | Son Güncelleme: 10.01.2021 11:22

Arnavutköy'de bir vatandaş şaşırtıcı bir uygulamaya imza atarak evlerini kafeye çevirdi. Korona nedeniyle kapatılan kafelere alternatif olan evlere gidebilmek için rezervasyon yaptırmak gerekirken fiyatların oldukça yüksek olduğu görüldü. İşletme sahibi "Bizi eskort sanan var, yaptığımın yasa dışı olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle kafeler ve restoranlar kapalı olunca dışarıda buluşma imkanı bulamayanlar için bazı kişiler, bu durumu fırsat bilerek evlerinin bir odasını kafeye çevirdi. Hatta öyle ki bu ev kafeleri işletenler müşteri bulmak için sosyal medya üzerinden ilan dahi veriyor.

REZERVASYON YAPTIRMAK GEREKLİ

Verilen bir ilana istinaden Arnavutköy'de bir ev kafeye müşteri olarak giren muhabiler bu kafelerin nasıl işletildiğini yerinde görüntüledi. Ev kafe müşterisi olmak için önce telefonla rezervasyon oluşturmak gerekiyor. Rezervasyon saatinde, telefonla arayarak geldiğini haber veren müşteriler, apartmanının zemin katındaki daireye misafir gibi alınıyor. Evin yalnızca bir odasının kafe gibi hazırlandığı dikkat çekiyor. Masalara alınan müşterilere kısa sürede servis yapılıyor.

KORONA TEDBİRİNİ EV KAFELERLE FIRSATA ÇEVİRDİLER

FİYATLAR ÇOK YÜKSEK

Müşterilerin çay içmelerinin zorunlu olduğu belirtilirken, bir süre sonra sipariş verilmese de meyve tabağı ve çerez de getiriliyor. Servis bittikten sonra sosyal medya hesapları için masanın fotoğrafının çekildiği görülüyor. Ev kafelerin menü fiyatlarının ise oldukça yüksek olduğu dikkat çekti. İki çay, meyve tabağı, bisküvi ve kuruyemiş için istenen ücret 100 TL oldu. Sorularımız üzerine pandemiden dolayı kapanan kafelerin ardından böyle bir girişim içerisinde bulunduklarını söyleyen ev kafenin işletmecisi E.S. müşteri bulmakta hiç zorlanmadıklarını talebin bir hayli fazla olduğunu söyledi.

KORONA TEDBİRİNİ EV KAFELERLE FIRSATA ÇEVİRDİLER

"YATIYA KALMAK İSTEYENLER VAR"

Müşteri olarak girilen ev kafenin işletmecisi E.S. sadece ticari amaçla böyle bir girişim içerisinde bulunduklarını belirterek, "İlanı görenler 'siz eskort musunuz?' diye soruyor. Gelecek olan misafirlere kısıtlama koyuyoruz ve en fazla 1 saat kalabileceklerini söylüyoruz. Yatıya kalmak isteyenleri de geri çeviriyoruz" dedi.

"BU DURUMUN BİR SAKINCASI OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Muhabrirler müşteri olarak girdikleri evin kapısını bu kez de gazeteci kimliğiyle çaldı. Ev kafenin işletmecisi E.S., sorular üzerine bu durumun yasal olmadığını düşünmediğini belirterek, "Eve çok kişiyi almıyoruz zaten. Sayıca fazla kişi gelmek isteyen çok kişi oluyor ama biz buna müsaade etmiyor en fazla 4 kişi alıyoruz. Bu durumun hiçbir sakıncası olduğunu düşünmüyorum. Biz burada suç işlemiyoruz. Bu durumu iş olarak düşündük. Pandemiden dolayı kafeler kapalı bu yüzden böyle bir şey yapma kararı aldık. Bu durum herkese ilginç geliyor. 'Neden böyle bir girişim içerisindesiniz?' diye çok yazan oluyor." dedi.

KORONA TEDBİRİNİ EV KAFELERLE FIRSATA ÇEVİRDİLER

TALEP ÇOK

E.S. "İmkanım olursa ileride ürün çeşitlerini arttırabilirim. Tabii bunu yasal olarak yaparım. Ancak, şu anda öyle bir imkanım yok. Gelen insanların güvenilir olmadığı ile alakalı olarak da evet riskimiz var. Ancak, her işin riski var bunu göze alarak yaptık. Talep çok, merak edip ilginç buluyorlar. Bundan sonrasında da açıkçası devam etmeyi düşünüyorum" dedi.

KORONA TEDBİRİNİ EV KAFELERLE FIRSATA ÇEVİRDİLER

"BEN BU EVİ KAFE OLARAK İŞLETSİNLER DİYE VERMEDİM"

Durumdan haberdar olmayan ev sahibi Hasan Işıldak ise, "Ben bu evi kafe olarak işletsinler diye vermedim, 'aile evi' diye verdim. Böyle olduğunu bilmiyordum ancak, gerekirse evden de çıkartırım. Burası bir aile apartmanı önüne gelen adam benim evime elini kolunu sallayarak giremez. Bu durumu yeni öğrendim. Kira da vermiyorlar zaten. 'Durumları kötü' diye sesimi çıkarmıyordum. Ancak, bu doğru bir davranış değil" dedi.

KORONA TEDBİRİNİ EV KAFELERLE FIRSATA ÇEVİRDİLER
Kapanan işletmeleri fırsat bilip evlerini kafeye çevirdiler! İlanı görüp eskort olduklarını düşünen var

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (2)
VATANDAŞ: Böyle birsey olabilir mi? Yazık belliki ihtiyaçtan yapılmış ancak yanlış, vergisiz algısız o kafeler keyiften kapatılmadı, denetimsiz bir ortam, sen saglıkcı değilsin kolluk kuvveti degilsin, bilim kurulunca bir araya gelinen ev misafirlikleri, toplu görüşmeler dugun dernek cenaze dahil, pandemide en büyük kaynak gösterilirken, yasak olmayacagı düşünmek baş hata hanımefendi. Yasal bir suça dönüşmeden tamamen düşünülmeden yapılan bir hata oldugunu kabul edin ve vazgecmenizi oneririm.
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CAMIŞ: insanın evi mahremidir. bana göre yanlış. ama bu uygulamayı yapan kişiler için ve yasal olarak da bir sorun yoksa beni ilgilendirmez.
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