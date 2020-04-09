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Koronavirüs nedeniyle eve kapanan vatandaşlar dijital oyun teknolojilerine yoğun ilgi gösteriyor

Kovid-19 tedbiri nedeniyle evlerinde kendini güvenceye alan tüketiciler dijital oyun teknolojilerine ilgi gösteriyor. Mart ayının ilk iki haftasında önceki aya oranla yüzde 6'lık kullanıcı dönüşümü artışı yaşadıklarını açıklayan incehesap.com, gaming için kullanılan klavye satışlarının yüzde 390, mouse satışlarının ise yüzde 125 arttığını açıkladı.

09.04.2020 16:35 | Son Güncelleme: 09.04.2020 17:48
Koronavirüs nedeniyle eve kapanan vatandaşlar dijital oyun teknolojilerine yoğun ilgi gösteriyor

Tüm dünyada tüketiciler koronavirüs tehdidinin yarattığı sağlık ve güvenlik endişesiyle dışarıya çıkmaktan kaçınırken, temel ihtiyaçlarını karşılamak ve alışveriş için online platformlara yöneldi. Açıklanan veri analizlerine göre Türkiye'de de durum farklı değil. Uzmanlar, son iki haftalık internet trafiğinin e-ticaret sitelerine yöneldiğini, özellikle de gıda, eğitim ve eğlence gibi ürün ve hizmetler sunan firmalara yönelik ilginin her geçen gün arttığını belirtiyor.

Evlerinde vakit geçirmek durumunda kalanlar gündemin yarattığı endişeden kurtulmak ve keyifli vakit geçirmek üzere dijital oyunlara yoğun ilgi gösteriyor. Gaming meraklıları ve profesyonellerine özel olarak sunduğu teknolojik ürünlerle dijital oyun sektörünün öncüsü konumundaki incehesap.com, dünyada yüzde 200'ler seviyesinde artış gösteren oyun ve eğlence sitelerine yönelik trafiğin Türkiye'de de benzer bir seyir izlediğini açıkladı.

Son iki haftadır gerçekleşen gaming teknolojileri satışlarıyla artış trendini yakından izlediklerini kaydeden incehesap.com Kurucu Ortağı Nurettin Erzen, kullanıcı dönüşümünde Mart başı itibariyle bir önceki ayın aynı dönemine oranla yüzde 6'lık artış yaşadıklarını vurguladı.

GAMİNG KLAVYESİNDE YÜZDE 390 ARTIŞ

Erzen'in verdiği bilgilere göre gaming için kullanılan klavye, monitör, anakart ve mouse satışlarında önemli bir artış gözleniyor. incehesap.com'da gaming klavyesi satışları 1-17 Şubat/1-17 Mart tarihleri arasında yüzde 390'lık artış gösterdi. Klavyeyi yüzde 125'lik satış artışıyla mouse ürünleri izlerken, monitör satışları yüzde 83, anakart satışları ise yüzde 15 oranında arttı.

ARTIŞ DEVAM EDECEK

"Genel olarak insanların fiziki mağazalar yerine e-ticarete yöneldiğini söyleyebiliriz" diyen Erzen, "Öncelikler her ne kadar değişse de insanlar ihtiyaçlarını ya da istediklerini risk unsurunu göz önünde bulundurarak gidermek istiyorlar. Evlere kapanmaya yeni başladığımız bu günlerde elektronik ve gaming birimleri lüks ihtiyaç olmamasına karşın satışlarda hareketlenme görüyoruz. Sokağa çıkma konusundaki tedbirlerin devam etmesi durumunda daha büyük artışlar yaşanmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

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