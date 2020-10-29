Korona tedavisi gören Muhittin Böcek'ten güzel haber! Bilinci açıldı, konuşulanlara cevap veriyor
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Korona tedavisi gören Muhittin Böcek'ten güzel haber! Bilinci açıldı, konuşulanlara cevap veriyor

29.10.2020 00:31 | Son Güncelleme: 29.10.2020 00:57

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, koronavirüs tedavisi sonrasında akciğerlerinde oluşan hasar nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde süren tedavisinden güzle haber geldi. 73 gündür tedavi gören Böcek'in bilincinin açıldığı ve konuşulanlara cevap verdiği belirtildi.

Gazeteci Gürkan Hacır, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumu ile ilgili sevindiren açıklama yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili Twitter hesabındanbilgilendirmede bulunan gazeteci Gürkan Hacır; "Antalya'dan bir mucize yükseliyor. Kovid-19 la mücadelede sembolleşen isim, sevgili ağabeyim @BocekMuhittin in bilinci tamamen açıldı. Konuşulanları duyuyor kısa cevaplar veriyor. Akdeniz Üniversitesi'nin harika yoğun bakım ekibi "Koca Yörüğü" hayata döndürüyor" dedi.

Korona tedavisi gören Muhittin Böcek'ten güzel haber! Bilinci açıldı, konuşulanlara cevap veriyor

NE OLMUŞTU?

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine özel hastanede tedaviye alındı. Sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine Başkan Böcek, 7 Eylül'de yoğun bakımda uyutuldu.

Koronavirüs tedavisinin ardından astım rahatsızlığı ve akciğerlerindeki yırtılma nedeniyle tedbir amaçlı uyutulan Böcek, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Sevkten kısa süre önce entübe işlemi bitirilen Başkan Böcek'e solunum kaslarındaki rahatsızlık nedeniyle daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi uygulandı.

2 aydır hastanede tedavi gören Muhittin Böcek, yaklaşık üç haftadır kısmi zamanlı olarak uyandırılmaya başlandığı ifade edilmişti.

Korona tedavisi gören Muhittin Böcek'ten güzel haber! Bilinci açıldı, konuşulanlara cevap veriyor

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