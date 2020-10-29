Korona tedavisi gören Muhittin Böcek'ten güzel haber! Bilinci açıldı, konuşulanlara cevap veriyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, koronavirüs tedavisi sonrasında akciğerlerinde oluşan hasar nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde süren tedavisinden güzle haber geldi. 73 gündür tedavi gören Böcek'in bilincinin açıldığı ve konuşulanlara cevap verdiği belirtildi.

Gazeteci Gürkan Hacır, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumu ile ilgili sevindiren açıklama yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili Twitter hesabındanbilgilendirmede bulunan gazeteci Gürkan Hacır; "Antalya'dan bir mucize yükseliyor. Kovid-19 la mücadelede sembolleşen isim, sevgili ağabeyim @BocekMuhittin in bilinci tamamen açıldı. Konuşulanları duyuyor kısa cevaplar veriyor. Akdeniz Üniversitesi'nin harika yoğun bakım ekibi "Koca Yörüğü" hayata döndürüyor" dedi.