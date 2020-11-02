Korona tedavisi gören Bakan Soylu'nun öksürük dışında hiçbir sıkıntısı yok
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Korona tedavisi gören Bakan Soylu'nun öksürük dışında hiçbir sıkıntısı yok

02.11.2020 15:11 | Son Güncelleme: 02.11.2020 15:26

Koronavirüs tedavisi gören İçişleri Bakan Soylu'nun sağlık durumunun iyi olduğu ve öksürük dışında hiçbir sıkıntı yaşamadığı öğrenildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eşi, kızı ve kendisinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını şu ifadelerle açıklamıştı: "Pazartesi günü kendimizi iyi hissetmeyince tekraren yaptırdığımız test; eşim, kızım ve bende pozitif çıktı. Düne kadar evde sürdürdüğümüz tedavi doktorlarımızın tavsiyesi ile hastane ortamına nakledilmiştir. Şükürler olsun, şimdi biraz daha iyiyiz. Bu vesile ile tüm hastalara ve İzmir depreminde yaralananlara acil şifalar, depremde hayatını kaybeden İzmirli hemşehrilerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum"

TELEFONUNU KAPATTI

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Bakan Soylu'nun öksürük dışında hiçbir sıkıntısının olmadığı öğrenildi. Hastalığa yakalandıktan sonra çok sayıda kişinin kendisini araması nedeniyle telefonunu kapatmak zorunda kalan Bakan Soylu, sadece 'acil' hattını açık tutuyor ve onunla da deprem bölgesindeki çalışmaları takip ediyor.

FAHRETTİN KOCA, SON DURUMUNU PAYLAŞMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bakan arkadaşım Süleyman Soylu'nun COVID-19 testi pozitif çıktı. Pandemi boyunca çok desteğini gördük. Sahadan uzak kalmak, mücadeleci ruhuna pek uygun olmasa da bir süre dinlenecek. Virüsle mücadele onun için kolay bir mücadele. Geçmiş olsun değerli kardeşim" ifadelerini kullanmıştı.

Korona tedavisi gören Bakan Soylu'nun öksürük dışında hiçbir sıkıntısı yok

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