Korona tedavisi gören adamın testisi patladı! Doktor, hastayı özel odaya alıp başhekime koştu

Koronavirüs salgınının en ilginç etkisi ABD'deki emekli bir adamda ortaya çıktı. Hastalığa yakalandıktan sonra bir süre tedavi gören adam, testislerinde yaşanan değişim nedeniyle doktora başvurdu.

ACİLEN TEDAVİYE ALDILAR

Doktorlar, adamın testisindeki değişimi fark etmelerinin ardından hemen özel bir oda hazırlayıp hastayı bu odaya nakletti. Ardından da görüş almak için başhekimin odasında bir toplantı düzenlendi.

TESTİSLERİ PATLADI

Fakat bir süre sonra işler daha da kötüye gitti ve adamın testisinin üzerindeki deri patladı. Hemen ameliyata alınan adam, uzun süren tedavi sürecinin ardından taburcu edildi. Hastane personelinin de ilginç vakayla yakından ilgilendikleri öğrenildi.