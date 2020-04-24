Korona sürecinde sebze ihracatı Sarıcakaya'da devam ediyor
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Mehmet Kahya, Hüseyin Çam, Sarıcakaya, İstanbul, Haber

Korona sürecinde sebze ihracatı Sarıcakaya'da devam ediyor

Korona sürecinde sebze ihracatı Sarıcakaya'da devam ediyor Hal çalışanı Mehmet Kahya; "Çiftçilerimiz üretiyor, biz de sevkiyatımıza devam ediyoruz" Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam;

24.04.2020 11:43 | Son Güncelleme: 24.04.2020 11:46
Korona sürecinde sebze ihracatı Sarıcakaya'da devam ediyor

Korona sürecinde sebze ihracatı Sarıcakaya'da devam ediyor

Hal çalışanı Mehmet Kahya;

"Çiftçilerimiz üretiyor, biz de sevkiyatımıza devam ediyoruz"

Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam;

"Çiftçimiz hiç durmadan çalışıyor"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'in Sarıcakya ilçesinde üretilen yeşilliklerin ihracatı korona virüs Covid-19 sürecinde de hız kesmeden devam ediyor.

Türkiye'nin yeşillik ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Sarıcakaya'da ihracat 365 gün devam ediyor. Korona virüs salgınıyla savaşılan şu günlerde, Sarıcakayalı çiftçiler de üretimlerine ara vermeden devam ediyor. Sarıcakaya halinde her gün İstanbul, Ankara gibi şehirlere kamyonlarla mal gönderilirken, fiyatlarda ise herhangi bir artış yapılmıyor. Her gün bir çok şehre mal gönderdiklerini söyleyen hal çalışanları, üretimin durmayacağını ve ithalata devam edeceklerini ifade ediyor.

"Çiftçilerimiz üretiyor, biz de sevkiyatımıza devam ediyoruz"

Halde çalışan Mehmet Kahya, İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlere her gün tırlarla yeşillik gönderdiklerini ifade ederek, "Bu süreçte Cumhurbaşkanımızın 'üretim durmayacak' uyarısı üzerine çiftçilerimiz büyük bir gayretle çalışıyorlar. Böyle olduğu için biz de sevkiyat yapmak zorundayız. Biz burada günde iki kamyon mal sarıyoruz. Yan tarafımızdaki iki arkadaşımız da bizler gibi 2'şer kamyon mal sarıyorlar. İstanbul'a 6 kamyon mal gidiyor. Bir iki kamyonda Ankara'ya gidiyor. Parça parça Bursa, Konya, Kütahya gibi şehirlerimize gidiyor. Tere, roka, soğan, ıspanak yeşillikte aklınıza gelebilecek her şeyi üretip gönderiyoruz. Korona virüs sebebiyle de durmadı. Üretime ve göndermeye devam ediyor. Hiçbir sıkıntı yok yeşilliklerde. Gayet bol. Bir araba daha saracağız bundan sonra. Komşularımız da öyle. Çalışan arkadaşlarımızın da hepsi burada. Çiftçilerimiz üretiyor, biz de sevkiyatımıza devam ediyoruz. Hiçbir sıkıntı yok. Zincir bozulmadan devam ediyor" dedi.

"Çiftçimiz hiç durmadan çalışıyor"

Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam ise, "Sarıcakaya yeşillik üretiyor. İstanbul'a belki yüzde 40 oranında ihtiyacını Sarıcakaya karşılıyor. Bir taraftan da Ankara'ya gidiyor. Üretim ve tüketim devam ettiği sürece biz de ürün sevkimize devam ediyoruz. Akşamları hal vasıtasıyla ürünlerimiz gönderiyoruz. Domateslerimizin ve yaza çıkacak ürünlerimizin de dikim ayı. Çiftçimiz çalışıyor. Yaş kriterine bakmadan herkes çalışıyor. Dün bir arkadaşımız geldi. 600 bin biber fidesi dikmiş. Bu ciddi bir üretim. Bizim 365 gün üretimimiz devam ediyor. Çiftçimiz hiç durmuyor. 65 yaşını aşmış olsa bile vatandaşlarımız çalışıyor ve üretiyorlar" ifadelerini kullandı.

Korona sürecinde sebze ihracatı Sarıcakaya'da devam ediyor

Kaynak: İHA

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