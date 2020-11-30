Korona şüphesiyle gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi! Erken teşhisle hayata tutundu

Koronavirüs nedeniyle gerçekleşen ölümlerin dün en yüksek seviyeye çıktığı Türkiye'de bu kez tam tersi bir olay yaşandı. Korona şüphesiyle doktora giden 60 yaşındaki Kemal Soğun'un çekilen akciğer tomografisinde erken evre akciğer kanseri olduğu tespit edildi. Soğun'un hayatı erken teşhis sayesinde kurtuldu.

Evli ve 2 çocuk babası olan 60 yaşındaki Kemal Soğun, eylül ayında kendini aşırı yorgun ve halsiz hissetmeye başlayınca koronavirüs olabileceğinden şüphelenerek soluğu hastanede aldı. Koronavirüs testi yapılan Soğun'a ayrıca akciğer tomografisi de çekildi. Akciğerinde bir leke tespit edilen Soğun'un yapılan ileri tetkiklerinde akciğerlerinde kitle görüldü. Ve Soğun'a erken evre akciğer kanseri teşhisi konuldu.

"HANGİSİ KÖTÜYDÜ BİLMİYORUM"

Koronavirüs şüphesiyle gittiği hastanede, kansere yakalandığını öğrenen Soğun'un dünya başına yıkıldı. Soğun "Hayatımda sigara bile içmedim. Koronavirüs şüphesiyle gittim. Kanser olduğumu öğrendim. Hangisi daha kötüydü bilmiyorum" dedi.

"KAPALI CERRAHİ İLE KİTLEYİ ALDIK"

Sabah'tan Gül Kireklo'nun haberine göre, Göğüs Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Cemal Asım Kutlu "Hastamız Kovid-19 şüphesiyle başvurdu. Ancak çekilen tomografide sağ akciğerde 16 mm lik bir nodül saptandı. Bu bulgularla akciğerin kötü huylu tümörlerinin saptanabileceği en erken evre hastalık olasılığı nedeniyle cerrahi girişim önerildi. İşlem sırasında nodül torakoskopik yöntemle çıkartıldı. İncelemeye gönderildi ve hastaya kesin tanı konuldu. Tanı belli olunca işlem ilerletildi ve tüm cerrahi tedavi, kapalı cerrahi girişim ile segmentektomi yöntemiyle tamamlandı. Bu boyutlarda saptanan nodüllerde lenfatik yayılım son derece ender olduğu için çıkartılan akciğer dokusu son derece sınırlı tutuldu" dedi.

"KANSERE BİLE ÇALIM ATTIM"

Kapalı cerrahi girişimle eski sağlığına kavuşan Soğun "Kendimi çok iyi hissediyorum. Kovid şüphesiyle gittim. Kansere bile çalım attım" dedi.