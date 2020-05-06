Korona salgını sürecinde hayatın normale dönmeye başlamasıyla inşaat çalışmaları hızlandı

Korona salgını sürecinde hayatın normale dönmeye başlamasıyla inşaat çalışmaları hızlandı Yeni tip Korona Virüs salgını sürecinde hayatın normale dönmeye başlamasıyla inşaat çalışmaları da hız kazandı.

Korona salgını sürecinde hayatın normale dönmeye başlamasıyla inşaat çalışmaları hızlandı

İSTANBUL - Yeni tip Korona Virüs salgını sürecinde hayatın normale dönmeye başlamasıyla inşaat çalışmaları da hız kazandı. Avcılar bir binanın inşaatında çalışan işçilerin salgına karşılık sosyal mesafelerini koruyarak çalıştıkları görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında ülke genelinde korona virüs salgını sürecinde hayat yavaş yavaş normale dönmeye başlıyor. Sürece ilişkin birçok madde açıklanırken Korona Virüs salgını nedeniyle durma noktasına gelen inşaat çalışmaları da yeniden hızlandı. Avcılar Ambarlı Mahallesi'nde bir binanın inşaatında çalışan işçileri de çalışmalarına hız kazandırdı. İnşaattan çalışan işçilerden Caner Can inşaata devam ettiklerini ifade ederek, "Allah'a şükür hayat normale dönüyor devam ediyor. İnşallah bundan sonra da bir şey olmaz sosyal mesafeye dikkat ediyoruz" dedi.

İnşaatın ustabaşısı Cemal Can ise, hayatın normale dönüş süreciyle ilgili mutlu olduklarını dile getirerek, " Mutluyuz inşallah işimiz hep böyle devam ediyor. Özellikle sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. İnşaat çıkmadan herkesi de bu konuda uyarıyorum. Türkiye'de sağlık sektörü çok iyi gidiyor. İnşallah bir de böyle şeyler yaşanmaz" diye konuştu.

Kaynak: İHA