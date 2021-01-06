Korona mutasyonunun görüldüğü İngiltere'de en yüksek vaka ve ölüm sayısına ulaşıldı
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Korona mutasyonunun görüldüğü İngiltere'de en yüksek vaka ve ölüm sayısına ulaşıldı

06.01.2021 20:56 | Son Güncelleme: 06.01.2021 21:10

İngiltere'de koronavirüsün mutasyon geçirmesinin ardından Nisan'dan bu yana en yüksek günlük can kaybı ve en yüksek vaka sayısı görüldü. Ülkede 62 bin 322 yeni vaka tespit edilirken 1041 kişi yaşamını yitirdi.

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 62 bin 322 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının ise 2 milyon 836 bin 801'e ulaştığı belirtildi.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saat içinde bin 41 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 77 bin 346'ya yükseldi. İngiltere'de salgının başlamasından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçerken, 21 Nisan'dan bu yana Kovid-19'a bağlı en yüksek günlük can kaybı yaşandı.

Sağlık Bakanı Matt Hancock, parlamentoda yaptığı açıklamada, hastanelerde 30 binden fazla Kovid-19 hastası bulunduğunu, sağlık hizmetlerinin "önemli bir baskı" altında olduğunu söyledi.

AMBULANSLAR EN YOĞUN GÜNÜ YAŞADI

Ayrıca, Kovid-19 salgını nedeniyle ambulans servislerinin yoğunluğunda yeni bir rekora ulaşıldı. Bu haftanın başında 24 saat içinde 5 bin 383 çağrı aldığını belirten West Midlands Ambulans Servisi, pandeminin başlangıcından bu yana en yüksek çağrı rekoruna ulaştıklarını ifade etti.

Öte yandan İngiltere'de geçtiğimiz günlerde artan vaka ve can kayıplarının önüne geçebilmek için 3'üncü kez ulusal karantina ilan edilmişti. Karantinanın şubat ayı ortasına kadar devam edeceği açıklanmıştı.

Korona mutasyonunun görüldüğü İngiltere'de en yüksek vaka ve ölüm sayısına ulaşıldı
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