Korona günlerinde evde sıkılan çocuklar unutulmadı
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Halkla İlişkiler, Mustafa Ünver, Efeler, TV, Güncel

Korona günlerinde evde sıkılan çocuklar unutulmadı

Efeler Belediyesi'nin, haftalardır Korona virüs nedeniyle evden çıkamayan çocuklar için hazırladığı 'Öykü ve Masal Saati' programı, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde faaliyete geçen Efeler TV ekranlarından çocuklarla buluşacak.

10.04.2020 15:51 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:52
Korona günlerinde evde sıkılan çocuklar unutulmadı

Efeler Belediyesi'nin, haftalardır Korona virüs nedeniyle evden çıkamayan çocuklar için hazırladığı 'Öykü ve Masal Saati' programı, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde faaliyete geçen Efeler TV ekranlarından çocuklarla buluşacak.

Haftada bir gün yeni bir öyküyle yayınlanacak olan "Öykü ve Masal Saati" programını Tiyatro Eğitmeni Tuncer Candan sunacak. İlk olarak program, Efeler Belediyesi Kültür Yayınları'ndan çıkan, Öğretmen ve Yazar Mustafa Ünver'in kaleme aldığı "Afrodisias'tan Tralleis'e" adlı kitaptan öykülerle başlayacak.

Tüm dünyayı saran korona virüsle ilgili belediye olarak gerekli tüm tedbirleri aldıklarını ve bu süreçte her zaman olduğu gibi çocukları da unutmadıklarını belirten Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, "Korona virüs tedbirleri kapsamında okullar tatil edildi, çocuklarımız haftalardır evde. Bu zorlu süreçten çocuklarımız da çok etkileniyor. Hem evden çıkamıyorlar, hem arkadaşlarını göremiyorlar, hem ebeveynlerindeki gerginliği hissediyorlar. Anne-babalar bir yandan salgın hastalık gerginliğini yaşarken bir yandan da evde enerjilerini atamayan çocukların eğitimlerini sürdürmelerini sağlıyorlar. Bu dönemde çocukların durumdan etkilenmemeleri için aktiviteler üretmeye çalışıyorlar. Çocuklarımızı evde tutmak adına; hem evde canları sıkılmasın hem de eğlenirken yararlı bilgiler öğreneceklerini umduğumuz belediyemizin internet üzerinden yayın yapan Efeler TV'de çeşitli programları, aktiviteleri hayata geçireceğiz. Böylece çocuklarımızın eğlenerek öğrenmelerini, evlerinde keyif alarak vakit geçirmelerini sağlayacağız. Bu nedenle onlar için anlamlı etkinlikler organize ediyoruz" dedi.

"Çocuklar, sizleri çok seviyorum, sizleri düşünüyoruz" ifadeleriyle çocuklara da seslenen Başkan Atay, "Dilerim ki ülkemiz bir an önce normale döner; sizlerle yeniden, parklarımızda, okullarımızda, kurslarımızda, buluşuruz. Ama şimdilik evde Kalın, sağlıklı kalın" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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