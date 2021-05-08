Korona Aydın'da bir can daha aldı
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Korona Aydın'da bir can daha aldı

Korona Aydın'da bir can daha aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Koronavirüse yakalanan ve durumu ağırlaşan Sultanhisar Tapu Müdür Yardımcısı Mahmut Korkmaz hayatını kaybetti.

Koronavirüse yakalanan ve durumu ağırlaşan Sultanhisar Tapu Müdür Yardımcısı Mahmut Korkmaz hayatını kaybetti.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da etkisini göstermeye devam eden koronavirüs bir can daha aldı. Edinilen bilgiye göre Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde Tapu Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Mahmut Korkmaz, bir süre önce nefes darlığı şikayetiyle hastaneye gitti. Hastanede yapılan kontrollerin ardından Korkmaz'ın korona testi pozitif çıktı. Tedavi altına alınan Korkmaz, durumunun ağırlaşmanın sonrasında koronaya yenik düştü. Korkmaz'ın vefat haberini alan ailesi ve mesai arkadaşları büyük üzüntü yaşarken, 1 çocuk babası olan Korkmaz, Efeler ilçesi Kemer Mezarlığı'na defnedildi. - AYDIN

Korona Aydın'da bir can daha aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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