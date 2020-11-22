"Korona aşısı ücretsiz mi yapılacak?" sorusuna Sağlık Bakanı Koca'dan yanıt: Risk grubundaki 5 milyon kişi ücretsiz aşılanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Koronavirüs aşısı ücretsiz mi yapılacak?" sorusuna, "Risk grubundaki ortalama 5 milyon kişinin aşılanması ücretsiz olarak tamamlanacak" yanıtını verdi.

Tüm dünyanın etkilendiği koronavirüs salgınında bir seneyi geride bıraktık. Ülkemizde ve dünyada virüse çare olabilecek aşı çalışmalarında ise neredeyse sona gelindi. Aralık ya da en geç 2021'in ilk aylarında koronavirüs aşısının uygulanabilir hale geleceği tahmin ediliyor.

5 MİLYON KİŞİ ÜCRETSİZ AŞILANACAK

Hürriyet'ten Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, aşı ile ilgili gelişmeleri görüştüğü Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarını aktardı. Müftüoğlu, "Pek çok ülke gibi (mesela Japonya, İngiltere) bizde de aşının ücretsiz uygulanacağı düşüncesindeyim. Birkaç hafta önce Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca ile yaptığım görüşmede de Sayın Bakan bana açık ve net olarak uygulamaya Çin aşısıyla başlanacağını, ilk iki ay içerisinde risk grubundaki ortalama 5 milyon kişinin aşılanmasının ücretsiz olarak tamamlanacağını açıklamıştı. Kanaatim o ki aşı bizde de ücretsiz yapılacak. Ama bilelim ki öncelik risk grubundakilerin olacak" ifadesini kullandı.

ÇİN AŞISI UYGULANACAK

Müftüoğlu, açıklamalarına şu sözlerle devam etti: "Pfizer-BioNTech ikilisi 'Yıl sonuna kadar en fazla 20 milyon insana yetecek kadar aşı üretebilirim' diyor. Gelecek yıl için de en fazla 600-650 milyon kişiye yetecek kadar aşıyı üretebilmeyi taahhüt ediyor. Amerika'nın 300, Avrupa Birliği'nin 200, İngiltere'nin 50, Kore ve Japonya'nın 100'er milyon doz aşı siparişi verdikleri eğer doğruysa -ki doğru olduğu anlaşılıyor- özellikle mRNA aşısına hepimizin ulaşması maalesef mümkün görünmüyor. Bu nedenle bazı ülkelerde Çin ve Rus aşılarının da kullanılacağı anlaşılıyor. Biz de zaten yola Çin aşısıyla çıkıyoruz."