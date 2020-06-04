Korkuteli'nde üroloji uzmanı göreve başladı
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Korkuteli'nde üroloji uzmanı göreve başladı

Antalya İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Korkuteli Devlet Hastanesine ataması yapılan Üroloji uzmanı Dr. Kaan Karamık göreve başladı.

Korkuteli'nde üroloji uzmanı göreve başladı
04.06.2020 12:27 | Son Güncelleme: 04.06.2020 12:30

Antalya İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Korkuteli Devlet Hastanesine ataması yapılan Üroloji uzmanı Dr. Kaan Karamık göreve başladı.

Korkuteli Devlet Hastanesi'nde hizmet vermekten dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Uzm. Dr. Kaan Karamık, "Bundan sonraki süreçte imkanlarımız dahilinde burada yaşayan hasta ve hasta yakınlarımızın ürolojik hastalıkları ile ilgili problemlerinde en iyi hizmeti vermeyi umuyorum" dedi.

Korkuteli Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Nihat Ateş, Devlet hastanesinin eksik kadrolarını tamamlamak için çalıştıklarını söyleyerek, "İlçe halkına en üst seviyede hizmet vermeye devam ediyoruz. Devlet hastanesi olarak sağlıkta kaliteyi artırmak ve vatandaşlara bu konuda gerekli hizmeti vermek gayreti içerisindeyiz" ifadelerinde bulundu.

Uzm.Dr. Kaan Karamık

1990 yılında Antalya'da doğan Uzm. Dr. Kaan Karamık İlkokul, ortaokul ve liseyi Antalya'da tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi Üroloji Bölümünden uzmanlığını alan Karamık Korkuteli Devlet Hastanesi'nde hasta kabulüne başladı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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