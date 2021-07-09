Korkuteli'nde jandarma ekipleri kan bağışında bulundu
Korkuteli Jandarma Komutanlığı ekipleri, kan bağışında bulundu.
Korkuteli Jandarma Komutanlığı ekipleri, kan bağışında bulundu.
Türk Kızılay ekipleri, ilçe merkezinde gönüllülerden tırda kan alımına başladı. İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Vedat Kılınç ile jandarma personeli, farkındalık oluşturmak için kan bağışına destek verdi.
Atatürk Meydanı'ndaki kan bağış merkezine, 25 jandarma personeli bağışta bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezen Gürbüz