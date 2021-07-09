Korkuteli'nde jandarma ekipleri kan bağışında bulundu
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Korkuteli'nde jandarma ekipleri kan bağışında bulundu

Korkuteli'nde jandarma ekipleri kan bağışında bulundu
Anadolu Ajansı / Sezen Gürbüz - Haberler | Güncel

Korkuteli Jandarma Komutanlığı ekipleri, kan bağışında bulundu.

Korkuteli Jandarma Komutanlığı ekipleri, kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay ekipleri, ilçe merkezinde gönüllülerden tırda kan alımına başladı. İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Vedat Kılınç ile jandarma personeli, farkındalık oluşturmak için kan bağışına destek verdi.

Atatürk Meydanı'ndaki kan bağış merkezine, 25 jandarma personeli bağışta bulundu.

Korkuteli'nde jandarma ekipleri kan bağışında bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezen Gürbüz

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