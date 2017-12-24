Korkuteli Devlet Hastanesine 6 Yeni Doktor Atandı

Korkuteli Devlet Hastanesine 6 branşta 6 yeni doktor ataması yapıldı. Ak Parti Korkuteli İlçe Başkanı İlhami Yıldıran;"teşkilat olarak girişimlerimiz sonucu 6 yeni doktor ataması yapıldı ve ilçemize hayırlı olsun" diye konuştu.



Ataması gerçekleşen doktorlar Ayşin Mutlu Tomaç (Psikiyatri), Aziz Doğru (Kulak Burun Boğaz), Benan Akın (Acil Servis), Ercan Çelik (Radyoloji), Selma Genç (Anestezi), Soner Şimşek (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları) bölümünde görev yapacak.



Korkuteli Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. İbrahim Eke bu atama ile birlikte hastanenin kadrosunun ikiye ulaştığını belirterek"İlçe halkına en üst seviyede hizmet vermeye devam ediyoruz. Devlet hastanesi olarak sağlıkta kaliteyi artırmak ve vatandaşlara bu konuda gerekli hizmeti vermek gayreti içerisindeyiz" dedi. - ANTALYA