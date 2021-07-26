Korkuteli'de uçuruma yuvarlanan araçtaki 2 kişi yaralandı
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Korkuteli'de uçuruma yuvarlanan araçtaki 2 kişi yaralandı

Korkuteli'de uçuruma yuvarlanan araçtaki 2 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Sezen Gürbüz - Haberler | Güncel

Korkuteli ilçesinde uçuruma yuvarlanan araçtaki aynı aileden 2 kişi yaralandı.

Korkuteli ilçesinde uçuruma yuvarlanan araçtaki aynı aileden 2 kişi yaralandı.

M.Ş (34) yönetimindeki 06 AS 0647 plakalı araç, Antalya-Korkuteli kara yolunun Cehennem Deresi mevkisinde yoldan çıkarak 30 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazada sürücü ile eşi A.E.Ş yaralandı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezen Gürbüz

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