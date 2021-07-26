Korkuteli'de uçuruma yuvarlanan araçtaki 2 kişi yaralandı
Korkuteli ilçesinde uçuruma yuvarlanan araçtaki aynı aileden 2 kişi yaralandı.
Korkuteli ilçesinde uçuruma yuvarlanan araçtaki aynı aileden 2 kişi yaralandı.
M.Ş (34) yönetimindeki 06 AS 0647 plakalı araç, Antalya-Korkuteli kara yolunun Cehennem Deresi mevkisinde yoldan çıkarak 30 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Kazada sürücü ile eşi A.E.Ş yaralandı.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezen Gürbüz