Korkuteli'de kaçak kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı Korkuteli ilçesinde jandarma ekipleri kaçak kazı yapan 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Korkuteli ilçesinde jandarma ekipleri kaçak kazı yapan 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Bozova Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Yelten Mahallesi Suçıktı mevkisinde kaçak kazı yaptıkları belirlenen O.Ö, E.A, H.K. ve E.Ö'yü gözaltına aldı. Şüphelilerin kaçak kazıda kullandıkları 2 el dedektörü ile kazma ve küreklere el konuldu.

İdari para cezası uygulanan şüpheliler serbest bırakıldı.

Kaynak: AA