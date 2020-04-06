Korkuteli'de kaçak kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı
Korkuteli ilçesinde jandarma ekipleri kaçak kazı yapan 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
06.04.2020 14:14 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:21
Korkuteli ilçesinde jandarma ekipleri kaçak kazı yapan 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Bozova Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Yelten Mahallesi Suçıktı mevkisinde kaçak kazı yaptıkları belirlenen O.Ö, E.A, H.K. ve E.Ö'yü gözaltına aldı. Şüphelilerin kaçak kazıda kullandıkları 2 el dedektörü ile kazma ve küreklere el konuldu.
İdari para cezası uygulanan şüpheliler serbest bırakıldı.
Kaynak: AA