Korkutan vaka artışı sonrasında Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Bakan Koca, toplantı sonrasında açıklama yapacak
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Korkutan vaka artışı sonrasında Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Bakan Koca, toplantı sonrasında açıklama yapacak

25.11.2020 08:56 | Son Güncelleme: 25.11.2020 09:15

Koronavirüs vaka ve vefat sayısındaki korkutan artış sonrası Bilim Kurulu bugün saat 17.00'de toplanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantıdan sonra kameraların karşısına geçip açıklama yapacak.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nda dün, koronavirüsün ilk görüldüğü 11 Mart'tan bu yana en fazla hasta ve vefat sayısının görüldüğü gün olarak kayıtlara geçti.

24 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 7381 yeni hasta tespit edildi, vefat sayısı ise 161 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 672, toplam hasta sayısı ise 460 bin 916 yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 3678 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 3678 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 381 bin 569 yükseldi. Toplam test sayısı 17 milyon 568 bin 973, ağır hasta sayısı ise 4543 yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,4 oldu.

BAKAN KOCA AÇIKLAMA YAPACAK

Vaka artış hızının artması sonrasında restoran, kafe vb. yerler kapatılarak sadece paket servise geçmiş; hafta sonu belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlamıştı. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı gençlere de her gün belirli saatlerde sokağa çıkma izni verilmişti.

Alınan tedbirlere rağmen dün koronavirüs vaka ve vefat sayısında rekor kırıldı. Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ise bugün saat 17.00'de toplanacağı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın toplantıdan sonra açıklama yapacağı bildirildi.

Korkutan vaka artışı sonrasında Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Bakan Koca, toplantı sonrasında açıklama yapacak
Haber Yorumları (29)
EMRE: mağdur olan kesimi kısıtlayarak bu virüsü bitirmek beyhude bir cabadır kısıtlama getirecek sen herkesi kapsayip kısa sürede sonuç almaya bakacaksınız sırf belirli kesim zarar etmesin diye belirli bir kesimi belirsizliğe itmeye hakkınız yok her zaman olan garibana oluyor
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VTNDS: zaten toplanmaktan başka bir şey yaptınız yok
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YÜKSEL DEMİRHAS: Bu iş sadece devletle olmaz millet olarak tedbirlere uyarak bu işin üstesinden geleceğiz ALLAH RIZASI için dikkat edelim saygılarımla
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