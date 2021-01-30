Korkutan uyarı: Beklenen soğuk hava dalgası gelirse, İstanbul 1985 kışını tekrar yaşayacak
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Korkutan uyarı: Beklenen soğuk hava dalgası gelirse, İstanbul 1985 kışını tekrar yaşayacak

30.01.2021 10:42 | Son Güncelleme: 30.01.2021 11:33

Avrupa'dan Türkiye'ye doğru hareket eden yağışlı hava sistemi, hayatı olumsuz etkileyecek. Yağışların etkili olması durumunda İstanbul'da çetin geçen ve hafızalara kazınan 1985 kışının tekrar yaşanacağı tahmin ediliyor.

1985 yılının Şubat ayında başlayıp Mart ayına kadar devam eden sert kış, İstanbul'u vurup geçmişti. Şehirde 18 saat kar yağmış ve kar kalınlığı neredeyse 1 metreyi bulmuştu. Saatlerce süren kar yağışı hayatı felç etmiş, Belgrad Ormanı'ndan geldiği düşünülen kurtlar bile şehre inmişti.

AVRUPA ÜZERİNDEN TÜRKİYE'YE GELECEK

Yapılan tahminler, benzer bir soğuk hava dalgasının İstanbul'a doğru yaklaştığını haber veriyor. Avrupa'dan Türkiye'ye doğru hareket etme ihtimali olan soğuk hava sisteminin Türkiye'ye gelmesi, tarihin en sert kışlarından birini de beraberinde getirecek. Radardan yapılan tahminlere göre; soğuk hava dalgasının yönünü Türkiye'ye çevirmesi kara kışın kapıya dayanmasına sebep olacak.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bugün yayınladığı hava durumu raporunda yoğun kar, fırtına, çığ ve kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Yağışların İzmir, Aydın, Çanakkale ile Edremit Körfezi çevresi gibi ülkenin büyük bir bölümünde etkili olacağı bildirilirken öte yandan kar yağışının etkili olması beklenen Ankara, Adıyaman, Kahramanmaraş gibi birçok ilde kar kalınlığının 25 cm'e kadar ulaşabileceği bildirildi.

İSTANBUL YAĞMURLU

MGM tahminlerinde bugün İstanbul hava durumu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı olarak duyuruldu. Marmara bölgesinde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ise vatandaşları uyaran Meteoroloji Genel Müdürlüğü "Çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerini kullandı.

Korkutan uyarı: Beklenen soğuk hava dalgası gelirse, İstanbul 1985 kışını tekrar yaşayacak
Haber Yorumları (4)
BYBRS: beklenen kar su demek
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KEŞKE: keşke yağsada sonradan yapılan tüm beton binaları yıksa. . . Tabi içinde insan olmadan. . . .
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TOLGA: 1985 değil 1987 kışı.
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