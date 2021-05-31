Bakan Kurum, Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasının oluşmasının 3 nedenini sıraladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasının nedenlerine ilişkin konuştu. Kurum, "Küresel ısınma sonucu deniz suyu sıcaklığındaki yükselme, denizdeki durağanlık ve kirlilik deniz salyasının nedenleri" dedi.

Marmara Denizi'nde deniz salyalarının oluşturduğu görüntü, korkutan boyutlara ulaşmıştı. Günlerden bu yana aynı şekilde duran müsilaj ya da diğer adıyla deniz salyasının giderek katılaşmaya başladığı ve daha da kötü bir hal aldığı görülmüştü. Uzmanlar da yaptıkları açıklamada, deniz yüzeyindeki üzen durumun yanı sıra asıl korktukları durumun denizin altındaki müsilaj boyutu olduğunu söylemişti.

SORUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN ÇALIŞTAY DÜZENLENECEK

Marmara Denizi'nde bu gelişmeler yaşanırken, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan konuyla ilgili bilgilendirme geldi. Kurum, Marmara Denizi'nde görülen deniz salyası sorununa ilişkin, tüm tarafların katılımıyla 4 Haziran'da "Marmara Denizi'nde Müsilaj Sorunu ve Çözüm Önerileri Çalıştayı" yapacaklarını, 6 Haziran'da da "Marmara Denizi'ni Koruma Eylem Planı"nı kamuoyuyla paylaşacaklarını bildirdi.

DENİZLERİ TEHDİT EDEN ÖNEMLİ BİR SORUN

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deniz salyasının (müsilaj) Türkiye'nin denizlerini tehdit eden önemli sorunlardan birisi olduğunu belirterek, Marmara Denizi'nde görülen çevresel soruna "ortak akılla" çözüm üreteceklerini ifade etti.

DENİZ SALYASININ NEDENLERİNİ AÇIKLADI

Küresel ısınma sonucu deniz suyu sıcaklığındaki yükselme, denizdeki durağanlık ve kirliliğin müsilaja yol açan nedenler olarak öne çıktığını kaydeden Kurum, 300 kişilik ekiple Marmara Denizi'nde 91 noktayı, karada da tüm arıtma tesislerini ve kirlilik kaynaklarını denetlediklerini bildirdi.

ÜNİVERSİTELER VE YEREL YÖNETİMLER DE ÇALIŞMANIN İÇİNDE

Çalışmaları yerel yönetimlerle ve üniversitelerle birlikte yürüttüklerini belirten Kurum, bu konuda belediyelere büyük işler düştüğünü vurguladı.

Bakan Kurum, "Çözüme herkesi dahil ederek tüm tarafların katılımıyla 4 Haziran'da 'Marmara Denizi'nde Müsilaj Sorunu ve Çözüm Önerileri' çalıştayımızı yapacağız. 6 Haziran'da da 'Marmara Denizi'ni Koruma Eylem Planı'nı kamuoyuyla paylaşacağız" ifadelerini kullandı.