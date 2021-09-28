Korkut'ta yöresel ürünler semt pazarı kurulacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Korkut'ta yöresel ürünler semt pazarı kurulacak

AA / Mehmet Olcay Tekin - Haberler | Güncel
Korkut'ta yöresel ürünler semt pazarı kurulacak

Muş'un Korkut ilçesinde, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca desteklenen proje kapsamında "Yöresel Ürünler Semt Pazarı" projesi başlatıldı.

KORKUT, MUŞ (AA) - Muş'un Korkut ilçesinde, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca desteklenen proje kapsamında "Yöresel Ürünler Semt Pazarı" projesi başlatıldı.

Belediye Başkanı Sami Pekbay, İlçe merkezinde 1320 metrekare alan üzerine kurulan yöresel ürünler semt pazarında incelemelerde bulundu.

Pekbay, proje ile ilçe halkının ürettiği ürünlerin satışını da yaparak ekonomiye katkı sağlamasına öncülük etmeyi hedeflediklerini belirtti.

İlçenin hak ettiği yere gelmesi için birçok projeye imza attıklarını ifade eden Pekbay, "Bu projeyle vatandaşlarımız ürettikleri ürünleri burada pazarlayacak. Sattıkları ürünlerle aile ekonomilerine katkı sağlayacaklar. Evlerde organik olarak üretilen ürünler sergilendiği için bir pazar payı oluşacak. Bu da ilçemizin ekonomisinin gelişmesine katkı sağlayacak." diye konuştu.

AA / Mehmet Olcay Tekin - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Mehmet Nuri Meral Akşener Ahmet Davutoğlu
Magazin Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı Müge Anlı
Spor Ali Palabıyık Umut Meraş
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Namaz Vakitleri Ziya Selçuk Süleyman Kılınç Selçuk Bayraktar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Korkut'ta yöresel ürünler semt pazarı kurulacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 18:16:56. #1.11#