Korkut'ta "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği düzenlendi
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Korkut'ta "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği düzenlendi

Anadolu Ajansı / Mehmet Olcay Tekin - Haberler | Güncel
Korkut'ta 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' etkinliği düzenlendi

İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Muş'un Korkut ilçesinde etkinlik gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Muş'un Korkut ilçesinde etkinlik gerçekleştirildi.

Korkut Kaymakamı Fatih Uzun'un katılımıyla yaya geçitlerine kırmızı çizgilerin çekildiği etkinlikte, yaya geçişlerine öncelik verilmesi konusunda sürücüler bilgilendirildi.

Etkinliğe, Belediye Başkanı Sami Pekbay, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Gökhan Zeki, Emniyet Amiri Hakan Çim ve kurum amirleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Olcay Tekin

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