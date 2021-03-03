Korkut'ta rüzgarın devirdiği bayrak direği onarıldı
03.03.2021 11:55 | Son Güncelleme: 03.03.2021 11:58
Muş'un Korkut ilçesindeki okul bahçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen bayrak direği onarıldı.
Muş'un Korkut ilçesindeki okul bahçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen bayrak direği onarıldı.
İlçeye bağlı Taşlıca Köyü İlk Okulu'nun bahçesinde bulunan Türk Bayrağı direği şiddetli rüzgar nedeniyle kırıldı.
Haber verilmesi üzerine köye gelen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri, kırılan direği kaynak makinesiyle onardı.
Türk bayrağını yeniden göndere çeken ekiplere köylüler teşekkür etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Olcay Tekin