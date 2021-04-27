Vicdansızlığın böylesi! Korkunç intihar olayını film izler gibi izleyip telefonla kaydettiler
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Vicdansızlığın böylesi! Korkunç intihar olayını film izler gibi izleyip telefonla kaydettiler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ta yaşayan 55 yaşındaki emekli maden işçisi, sabah saatlerinde iki katlı binanın üst katındaki evinin balkonunda kendini astı. Ailesinin yüreğinin yandığı olayda, komşular manzarayı telefonlarına kaydetti.

Zonguldak'ta Terakki Mahallesi Karadeniz Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, emekli maden işçisi Mehmet Ş. (55) sabah saatlerinde balkona çıktı. Elindeki çamaşır ipini balkonun tavanındaki demirlere bağlayan adam, daha sonra kendini astı. Ailesinin durumu fark etmesi üzerine olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekipleri Mehmet Ş.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

GÖREN TELEFONA TELEFONA SARILDI

Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekip olay yerinde inceleme yaparak delil topladı. Balkonun bulunduğu bölgeye gelerek komşularının cansız bedenini gören vatandaşlar korkunç manzarayı telefonlarına kaydetti.

Vicdansızlığın böylesi! Korkunç intihar olayını film izler gibi izleyip telefonla kaydettiler
Vicdansızlığın böylesi! Korkunç intihar olayını film izler gibi izleyip telefonla kaydettiler
Vicdansızlığın böylesi! Korkunç intihar olayını film izler gibi izleyip telefonla kaydettiler
Vicdansızlığın böylesi! Korkunç intihar olayını film izler gibi izleyip telefonla kaydettiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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