Korkunç kazada otomobil fabrikanın inşaatına uçtu 2 ölü
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Korkunç kazada otomobil fabrikanın inşaatına uçtu 2 ölü

06.03.2021 15:44 | Son Güncelleme: 06.03.2021 15:48
Korkunç kazada otomobil fabrikanın inşaatına uçtu 2 ölü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil inşaat halinde fabrikanın temelinden uçurumdan aşağı uçtu feci kazada iki genç hayatını kaybetti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil inşaat halinde fabrikanın temelinden uçurumdan aşağı uçtu feci kazada iki genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere kaza Hamzabey organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Organize Sanayi Bölgesi'nde aracıyla seyir halinde olan Ercan Aslan idaresindeki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı gecenin karanlığında bir fabrikanın inşaatına uçtu. Can pazarının yaşandığı kazada fabrikada inşaat bekçileri sesi duyunca hemen dışarıya koştular. İnşaat alanında bir aracın olduğunu görünce hemen durumu jandarma ve 112'ye haber verdiler. İhbar üzerine olay yerine jandarma itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler hurdaya dönen araç içerisinde sürücü ve Halime D. kurtardı. Tüm müdahaleye rağmen araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan genç bayan ise hastaneye kaldırıldı burada yapılan tüm müdahaleye rağmen o da yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor. - BURSA

Korkunç kazada otomobil fabrikanın inşaatına uçtu 2 ölü
Korkunç kazada otomobil fabrikanın inşaatına uçtu 2 ölü
Korkunç kazada otomobil fabrikanın inşaatına uçtu 2 ölü
Korkunç kazada otomobil fabrikanın inşaatına uçtu 2 ölü
Korkunç kazada otomobil fabrikanın inşaatına uçtu 2 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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