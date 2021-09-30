Korkunç görüntüler! Evinin önünde oturan kadın, leopar saldırısına uğradı
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya
Hindistan'ın Mumbai kentinde evinin önünde oturan kadın, leopar saldırısına uğradı. Bir anda arkasından gelen ve kendisini tırmalayan leoparı fark eden kadın, sopayla müdahalesi sonrası kurtuldu. Bu anlar, saniye saniye kameralara yansıdı.
Hindistran'da kaydedilen görüntüler dehşete düşürdü. 55 yaşındaki Nirmaladevi Singh isimli kadın, evinin bahçesinde oturduğu sırada arkasından kendisine doğru yaklaşan leoparın saldırısına uğradı.
BİR SÜRE BOĞUŞTULAR
Nirmaladevi Singh, arkasından yaklaşan leoparın pençe darbesini aldıktan sonra yaşadığı şoku atlatarak kendisini savunmaya geçiyor. Bu sırada elindeki sopayla leopara saldıran kadın, kısa süreli boğuşmanın ardından leoparı uzaklaştırmayı başarıyor.
SALDIRILAR SIKLAŞTI
Saldırı sonrasında yüzünden, dirseğinden ve bacağından yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Yetkiler, kadının durumunun iyi olduğu bilgisi verilirken, bölgede 1 haftada 2 leopar saldırısı ihbarı aldıklarını belirttiler.
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