Korkunç fuhuş sarmalına polis 'dur' dedi
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Korkunç fuhuş sarmalına polis 'dur' dedi

05.11.2020 23:04 | Son Güncelleme: 05.11.2020 23:15

Korkunç fuhuş sarmalına polis 'dur' dedi Ablaları 15 yaşındaki kız kardeşlerini para karşılığında sattıkları iddiası ile gözaltına alındı Kız kardeşini satmaya çalıştığı iddia edilen ablalardan biri fuhuş yaparken yakalandı Afyonkarahisar'da 15 yaşındaki küçük kız kardeşlerini para...

Korkunç fuhuş sarmalına polis 'dur' dedi

Ablaları 15 yaşındaki kız kardeşlerini para karşılığında sattıkları iddiası ile gözaltına alındı

Kız kardeşini satmaya çalıştığı iddia edilen ablalardan biri fuhuş yaparken yakalandı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da 15 yaşındaki küçük kız kardeşlerini para karşılığı erkeklere satmaya çalıştığı iddia edilen iki abladan biri polisin düzenlediği operasyonda yakalandı. Polis olaya karıştığı iddia edilen 31 kişinin ifadesini alırken, gözaltına alınan iki abla adliyeye sevk edildi.

Olay, kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aldığı bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. E.T. isimli kız çocuğunun ablaları tarafından fuhşa zorlandığı yönünde bilgi alan ekipler, çocuğun Büşra B. ve Kübra T. isimli iki ablasının teknik ve fiziki takibe aldı. Ardından Operasyon başlatan ekipler ablalardan Kübra T.'yi Erenler Mahallesi'nde bir erkek şahısla fuhuş yaparken, Büşra B.'yi ise Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı. Şüphelilerin kullandıkları cep telefonlarına el konulurken, olayla ilgili olduğu iddia edilen 31 kişinin ise ifadesine başvuruldu.

Kardeşlerini para karşılığı erkeklere pazarlamaya çalıştıkları iddia edilen ablalar polis tarafından adliyeye sevk edildi. Ablalar adliye girişinde ise olayı görüntüleyen basın mensuplarına küfür ve hakaretler etti. Kardeşlerini satmaya çalıştıkları için gözaltına alındıkları öne sürülen kadınları polis güçlükle sakinleştirerek adliyeye girmelerini sağladı.

Ablaların savcılık sorgusunun ardından mahkeme çıkarılmaları bekleniyor.

Korkunç fuhuş sarmalına polis 'dur' dedi
Korkunç fuhuş sarmalına polis 'dur' dedi
Korkunç fuhuş sarmalına polis 'dur' dedi
Korkunç fuhuş sarmalına polis 'dur' dedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKTEN CEYLAN

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