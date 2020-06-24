Korkularınız sizi değil, siz onu yönetin
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Korkularınız sizi değil, siz onu yönetin

Doğal afet, trafik kazası, salgın hastalık gibi yaşadığımız birçok olay olumsuz birçok sonuca sebep olurken, psikolojik olarak bilinçaltında da iz bırakıyor.

Korkularınız sizi değil, siz onu yönetin
24.06.2020 12:21 | Son Güncelleme: 24.06.2020 12:28

Bu izler korkularımızı ve daha sonrasında fobilerimizi ortaya çıkarıyor. Hayatımızda kalıcı olmayan bu olumsuz duyguların bir hastalık olmadığını ve olumlu duygular ile değiştirilmesi gerektiğini belirten Bilinçaltı Uzmanı Lily Lale Yılmaz, "Bu durum çözülmediği takdirde biz korkularımızı yönetmemiz gerekirken tam tersi bir durum ortaya çıkıyor korkularımız hayatımızı yönlendiriyor" ifadelerini kullandı.

Kendi içimizde oluşturduğumuz bazı problemleri dışarı çıkaramamak, sanıldığının aksine hayatımızı daha çok etkiliyor. Bu durumlar ise yaşadığımız olaylar neticesinde ortaya çıkıyor. Hayatımızı zorlaştıran korkularımızın ve fobilerimizin başında ise son zamanlarda Koronavirüs ile birlikte ortaya çıkan 'Korona Fobi', ülke topraklarının yüzde 93'ünün deprem bölgesinde yer almasından dolayı unutmamız gereken 'Deprem Korkusu' geliyor.

Hayatınızı Özgürleştirmek Sizin Elinizde

Yaşanılan olayların duygu dünyamızda yaralı, hasarlı duyguları tetiklediğini vurgulayan Bilinçaltı Uzmanı Lily Lale Yılmaz, "Uyku kalitesinde bozulma, yoğun bir endişe, panik, hayata tutunuşumuzun zayıflaması, günlük hayattan kendimizi soyutlamamız gibi belirtilerin ortaya çıktığı bu duygu durumunu kendimiz yaratıyoruz. Bireylerin onlarca korku ve fobisi var. O yüzden kabullenip çözüm aramamız gerekiyor. Örnek vermek gerekirse biz deprem ülkesinde yaşıyoruz bu sorun ile yüzleşip çözmemiz gerekiyor. Kişiler, hayatlarını ele geçiren bu korkudan kurtulmak için ise birçok yönteme başvuruyor. Bu noktada ise hipnoz tekniği ön plana çıkıyor. Hipnoz seanslarının en başarılı olduğu dallardan biridir korku temizleme. Bilinçaltında korkunun oluştuğu ana gidilir. Orada hala canlı duran olayı dönüştürdüğünüz an gözlemlenen sorunlar ortadan kalkar ve artık hayatınız ömür boyu korkudan temizlenmiş özgürleşmiş olursunuz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler

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