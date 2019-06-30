Korku Filmlerinde Kötülere Hayat Veren Oyuncuların Gerçek Halleri

Korku filmleri, yıllar içerisinde çeşitli sebeplerle yükselişe ve düşüşe geçse de her zaman için kendisine sadık bir hayran kitlesi edinmeyi başarmış bir tür olarak öne çıkıyor. Aslında korku filmi deyip geçsek de bu tür, psikolojik korkudan bol kanlı ve vahşet içeren filmlere kadar birçok alt kategoriye ayrılıyor ancak türü ne olursa olsun korku filmlerinin en önemli noktası kötü karakterler. Kötü karakterlerin iyi karakterlerden daha çok hatırlanması belki de sadece bu film türüne ait olabilir.

Korku filmlerinin kötü karakterlerini genel olarak yoğun bir makyajla ya da görsel efektlerle görüyoruz. İşte korku filmlerinin kötü karakterlerinin gerçek hâlleri.

Bill Skarsgard/ IT

Stephen King'in ünlü romanının yeniden uyarlaması olan 2017 yapımı IT, genel olarak seyirciler tarafından beğenilmesinin yanı sıra psikopat palyaço Pennywise'ı canlandıran aktör Bill Skarsgard da harika bir iş çıkarmıştı.

Aktörün başarılı oyunculuğunun sette yer alan bazı çocuk oyuncuları kötü etkilediği bile söylenmişti. Skarsgard, verdiği bir röportajda "Bazı çocukların ilgisini çekmişti, bazıları bana bakamadı bile ve bazıları titriyordu. Bir tanesi ağlamaya başladı" dedi.

Ken Kirzinger/ Freddy vs. Jason

80'li yılların en popüler karakterlerinden olan A Nightmare on Elm Street'in Freddy'si ve Friday the 13th'in Jason'ı korku sinemasının en ikonikleşmiş karakterlerinden. Ken Kirzinger ise bu iki ikonik karakterin karşı karşıya geldiği filmde Jason'a hayat vermişti.

Takako Fuji/ The Grudge

Ju-on'un Hollywood uyarlaması olan The Grudge (Garez), ülkemizdeki korku filmi hayranları tarafından da oldukça beğenilmişti. Korku filmlerine yeni adım atan izleyicilere de hem Japon yapımını hem de ABD yapımını izlemelerini tavsiye edebiliriz.

Bonnie Morgan/ Rings

Hollywood, Hideo Nakata'nın Ringu'sunu batı izleyicisine sunduğunda çok büyük sükse yaratmıştı. Orijinalini izleyenler, Japon yapımının çok daha korkunç olduğunu söyleseler de Hollywood yapımının da geri kalan bir yanı yoktu.

Paul T. Taylor/ Hellraiser: Judgement

Hellraiser: Judgment filminde kafasındaki çivilerle birçok kişinin korktuğu bir karakteri canlandıran Paul T. Taylor, 2018 yağımı Amerikan korku filminde adeta yıldızlaşmıştı.

Sheri Moon Zombie/ Lords of Salem

Sheri Moon Zombie ve kocası Rob Zombie, yıllar boyunca birçok korku filmine imza attılar ve bunlardan en etkileyicisi hiç şüphesiz ki Lords of Salem'di. Sheri Moon, bu filmdeki makyajının bazen iki saat bazen üç saat sürdüğünü söylemişti.

Jonathan Breck/ Jeepers Creepers

İlk iki filmi 2001 ve 2003 yıllarında, üçüncüsü ise 2017 yılında seyircileriyle buluşan Jeepers Creepers'ta karakterin makyajının üç ile beş saat arasında sürdüğü söyleniyor. Jonathan Breck ise kendisine yapılan ağır makyaj sonrası artık başka birisi olduğunu ve role girmenin daha kolay olduğunu belirtmişti.

Bonnie Aarons/ The Nun

Conjuring evreninde geçen The Nun, henüz çıkmadan önce hayranlarda çok büyük beklenti yaratmış ancak bu Rotten Tomatoes'da bu sinema evreninin en düşük puanlı filmi olmuştu. Bu filmde Aarons'ın makyajı için ise sadece 1,5 saat uğraşılmış.

Korku filmlerindeki kötü karakterlerin gerçek hayattaki hâllerine yakından baktığımız yazımızın sonuna geldik. Siz de yorumlar kısmından favori kötü karakterinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.