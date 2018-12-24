Korkma" Diyarbakır'da İzleyicilerle Buluştu

Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez'in milli şair Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kesitleri ve Çanakkale Destanı'nı anlattığı "Korkma" isimli tek kişilik oyunu, Diyarbakır'da izleyiciyle buluştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün desteğiyle Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi'nde sahnelenen oyun büyük beğeni topladı.

Ahmet Yenilmez oyunu sahneledikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Kurtuluş Savaşı'nda 7 bin kişinin şehit olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"7 bin Kürt, Laz, Çerkez, Alevi ve Sünni bu memleket düşman altında ezilmesin diye şehit oldu. 1985 ve 2018 arası kaybımız 50 bini aştı. 7 bin şehit verilerek bize bırakılan topraklarda kardeşçe yaşamayı beceremedik. 7 bin şehitle vatan bırakılmış, şu bolluğun içinde 50 bin kardeş birbirimizi boğazladık. Yani şu Diyarbakır'ın üzerinde ezan değil de çan mı çalsın?"

Türk ve Kürt'ün hiçbir şekilde birbirinden ayrılamayacağını vurgulayan Yenilmez, "Eğer bu kafayla gidersek bir sabah kalkmışız ki Ordu, Diyarbakır, Hakkari, İzmir'deki cami minarelerinde çan çalar. Bu oyunu bozacağız. Siz ne kadar Kürt iseniz, 3 evladım ve bir torunumun üzerine Allah şahit olsun ki evime gitmek nasip olmasın, ben de sizin kadar Kürt'üm ve bundan da şeref duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA