Korhan Saygıner kimdir? Zuhal Topal'ın eşi kim? Zuhal Topal'ın eşi Korhan Saygıner ne iş yapıyor?
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Korhan Saygıner kimdir? Zuhal Topal'ın eşi kim? Zuhal Topal'ın eşi Korhan Saygıner ne iş yapıyor?

25.02.2021 17:49 | Son Güncelleme: 25.02.2021 17:52
Korhan Saygıner kimdir? Zuhal Topal'ın eşi kim? Zuhal Topal'ın eşi Korhan Saygıner ne iş yapıyor?

Zuhal Topalla Sofrada programın yapımcısı Korhan Saygıner gündemde yer alan isimler arasında. Peki, Korhan Saygıner kimdir? Zuhal Topal'ın eşi kim? Zuhal Topal'ın eşi Korhan Saygıner ne iş yapıyor?

KORHAN SAYGINER KİMDİR?

4 kardeş olan Müzisyen Korhan Saygıner, ailenin en küçüğü olarak dünyaya gelmiştir. Korhan Saygıner Ünlü sunucu Zuhal Topal ile 27 Ağustos 2008 yılında İstanbul Sarıyer Yeniköy'de bulunan Sait Halim Paşa Yalısı'nda evlenmiştir. Aslen İzmir Karşıyaka'lıdır.

2005 Yılında ilk albümü Yaz Beni ile müzik piyasasındaki yerini almış özellikle İstemiyor ve Yaz Beni şarkıları ile müzik severlerin büyük beğenisini kazanmayı başarmıştır. Ayrıca 6 parça'da bestecilik yönünüde gösteren Korhan Saygıner 2015 Eurovision Şarkı yarışmasında 1. olan My Nubmer One parçasının bestecisi Cihristos Dantis ile ortak bir şarkıya imza atmıştır.

En son olarak Türk Böbrek Vakfı'nın organ bağışı kampanyasına destek amacıyla yaptığı "Bir Işık da Sen Tut" isimli besteyle saygın ödülleri toplayan Korhan, Sezen Aksu'nun unutulmaz "Tükeneceğiz"i ülkemizin önemli yorumcularından Funda Arar ile birlikte seslendirerek de şarkıcılıkta ne kadar iddialı olduğunu göstermiştir.

Zuhal Topal'la evliliğinden Lina adında bir kız çocuğu bulunan Korhan Saygıner, Zuhal Topal'la Sofrada'nın yapım şirketi Dual Yapımın da sahibidir.

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