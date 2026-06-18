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Konak'ta film gibi operasyon! Firariler kaçamadı: Silah, uyuşturucu ve para...

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İzmir'in Konak ilçesinde dron destekli operasyon düzenleyen polis ekipleri, haklarında toplam 20 yılı aşkın kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firariyi yakaladı. Operasyonda uyuşturucu madde, ruhsatsız silah ve yüklü miktarda para ele geçirildi.

Konak'ta film sahnelerini aratmayan operasyonda, cezaevi firarisi olduğu belirlenen şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Dron destekli baskınlarda yapılan aramalarda uyuşturucu, hassas terazi, pompalı tüfek ve nakit para bulundu.

DRON DESTEKLİ OPERASYON DÜZENLENDİ

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 16 Haziran tarihinde 2. Kadriye ve Çimentepe mahallelerinde belirlenen 4 ayrı adrese operasyon gerçekleştirdi. Haklarında yakalama kararı bulunan V.K. (26) ve Ç.K. (24) isimli şahısların yakalanması için bölgeye sevk edilen ekipler, adreslerin çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Gökyüzünden dron desteğiyle yürütülen operasyon sırasında yaşanan anlar saniye saniye kaydedildi. Şüphelilerin bulundukları adreslerde yapılan detaylı aramalarda 241,15 gram esrar, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 2 adet hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 16 bin 400 TL ele geçirildi.

FİRARİLERİN KABARIK SUÇ KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgularında dikkat çeken suç kayıtları ortaya çıktı.

Şüphelilerden V.K.'nin; cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, silahla tehdit ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından toplam 17 yıl 11 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

Diğer şüpheli Ç.K.'nin ise hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından toplam 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı, ayrıca cezaevi firarisi olduğu tespit edildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen V.K. ve Ç.K., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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