Korgenaral Zekai Aksakallı'dan ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat'a ziyaret

25.11.2019 17:08 | Son Güncelleme: 25.11.2019 17:12

15 Temmuz darbe girişimi sırasında koruma Astsubayı Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir ile birlikte Özel Kuvvetler Komutanlığında darbe girişiminde bulunanlarla mücadele eden 2. Kolordu Komutanı Korgenaral Zekai Aksakallı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat'ı makamında ziyaret etti.



Ziyarette Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Süha Özden, Prof. Dr. Bünyamin Bacak, Prof. Dr. Suat Uğur ve Genel Sekreter Yardımcısı Ayhan Monus da hazır bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Sedat Murat, Korgeneral Zekai Aksakallı'ya teşekkür etti. Korgeneral Aksallı da misafirperverliğinden dolayı Rektör Murat'a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA