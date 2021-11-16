Körfez'den Çat'a kardeşlik köprüsü

KÖRFEZ, KOCAELİ (İHA) - Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, beraberindeki heyetle birlikte kardeş belediye olan Çat'a ziyarette bulundu.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, geçtiğimiz ay meclis kararıyla kardeş belediye protokolü imzalanan Çat Belediyesi'ne ziyarette bulundu. Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar'ın daveti üzerine Başkan Söğüt ile birlikte; Başkan yardımcıları Faruk Denli, Osman Yurt, Levent Yılmaz, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna, meclis üyeleri, Kent Konseyi Başkanı Nazmi Akın, Körfez Erzurumlular Derneği Başkanı Yavuz Göğdemir, Körfez Çatlılar Derneği Başkanı Selami Laçin de katıldı.

Başkan Söğüt ve beraberindeki heyet ilk olarak Erzurum Çat Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada Başkan Melik Yaşar ve Başkan Yardımcısı Bekir Sarıgül tarafından karşılanan heyet daha sonra ilçede yürütülen çalışmaları inceledi. Çat'ın tarihi ve turistik alanlarını da gezen Söğüt, "Kardeş belediyemiz Çat'ta bizleri en güzel şekilde ağırlayan başkanımız Melik Yaşar'a teşekkür ediyorum. 2,5 yılda güzel işlere imza atmışlar. Hem proje üretmişler hem de gönül kazanmışlar" dedi.

Heyet, Çat dışında Erzurum'un da tarihi mekanlarını ziyaret etti. Nene Hatun'un mezarına da giden Söğüt, burada dua etti. Başkan Söğüt, Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Erzurum Valisi Okay Memiş'i de ziyaret etti. - KOCAELİ