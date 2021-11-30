Körfez'de LPG tankerinin patlamasına ilişkin hazırlanan raporda HABAŞ kusurlu bulundu

KÖRFEZ, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de 2017 yılında LPG tankerinde çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı yangınla ilgili görülen davada bilirkişi raporu açıklandı. Raporda HABAŞ kusurlu bulundu.

Olay, Körfez ilçesinde İzmit Körfezi Tütünçiftlik açıklarında 29 Nisan 2017 tarihinde meydana gelmişti. HABAŞ'a ait LPG tankeri, tanklarda bulunan LPG yükünü tesislerdeki platforma boşaltmış, ardından "Serdar 2" adlı gemilere gıda ürünleri ve personeli taşıyan tekne de boş durumdaki tankere yanaşmıştı. Bu sırada teknede çıkan yangın gemiye sıçramıştı. Gemide bulunan bir tanker alev almış, ihbar üzerine Kıyı Emniyeti, Donanma Komutanlığı, Sahil Güvenlik ekipleri ve deniz polisi yangını söndürmek için harekete geçmişti. Büyük uğraşlar sonucu yangın söndürülürken, 1 kişi boğulmuş, yaralanan 9 kişi hastanelere kaldırılmıştı.

Bilirkişi raporunda HABAŞ kusurlu bulundu

Davanın 15. celsesi, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya taraf avukatları, tutuksuz sanık Suat İspirli, Hasan Demirci, Cihat Turgut katılırken, diğer sanıklar ise duruşmaya katılmadı. Okunan bilirkişi raporunda olayla ilgili HABAŞ gemisi 1. kaptanı Murat Pulat ve 2. kaptanı Yavuz Pehlivanoğlu, HABAŞ sirket yetkilisi Erdinç Gülen, Akın Denizcilik Şirket yetkilisi Kemal Ham kusurlu bulundu. Raporu kabul etmeyen sanık avukatları ise bilirkişi raporunun tamamıyla hatalı, eksik ve hukuka aykırı olduğunu savundu. Raporla ilgili konuşsan Suat İspirli, "Rapor gerçeği yansıtmaktadır, bu sebeple bir diyeceğim yoktur" dedi.

Kusur derecelerinin belirlenmesi için rapor istendi

Mahkeme heyeti, bilirkişilerince sunulan raporun sonuç kısmında kusurlu belirtilen kişilerin, kusur derecelerinin belirlenmesi için rapor isteyerek duruşmayı erteledi. - KOCAELİ

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