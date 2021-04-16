Korel Cezayirli kimdir? Korel Cezayirli kaç yaşında?

Asıl adı Vedi Korel Cezayirli olan Türk oyuncu son günlerde adı sıkça araştırılan isimlerden biri oldu. Oyunculuğun yanı sıra yüzme basketbol ve artistik buz pateni gibi sporlarda da lisansı olan sporcunun hayatı merak ediliyor. Peki, Korel Cezayirli kimdir? Korel Cezayirli kaç yaşında? Korel Cezayirli hakkında bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Asıl adı Vedi Korel Cezayirli olan Türk oyuncu son günlerde adı sıkça araştırılan isimlerden biri oldu. Oyunculuğun yanı sıra yüzme basketbol ve artistik buz pateni gibi sporlarda da lisansı olan sporcunun hayatı merak ediliyor. Peki, Korel Cezayirli kimdir? Korel Cezayirli kaç yaşında? Korel Cezayirli hakkında bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KOREL CEZAYİRLİ KİMDİR?

Korel Cezayirli 2 Nisan 1976'da Ankara'da doğan Türk oyuncudur.

İlk-orta-lise eğitimini yine Ankara'da tamamladı. 1985–1994 yılları arasında sırasıyla; yüzme basketbol ve artistik buz pateni dallarında lisanslı sporcu oldu.

1994–1996 yılları arasında modern dans ve caz dans üzerine dersler aldı. 1996'da Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü kazandı. Öğrenciliği süresince, başta Prof. Bozkurt Kuruç, Semih Sergen, Lale Oraloğlu ve Prof. Dr. Fuat Hacyev olmak üzere birçok değerli ustadan dersler aldı.

2000 yılında konservatuvardan mezun olan Cezayirli, aynı yıl Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sınavını kazandı ve Şehir Tiyatroları'nın kurucu-oyuncusu olarak göreve başladı. 2005 yılında Şehir Tiyatroları bünyesinde Geleneksel Türk Tiyatrosu Birimi'ni kurarak; Geleneksel Türk Tiyatrosu'nun canlandırılması, geliştirilmesi ve Çağdaş Türk Tiyatrosu Kuramı çalışmalarını başlattı. 2006 yılında Tolga Özeçel' le birlikte Tiyatro Gazetesi'ni kurdu. Halen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları bünyesinde çalışmalarına devam etmektedir. Dedesi Vedi Cezayirli, Devlet Tiyatrolarının ilk dönem sanatçılarından olup, Adana Şehir Tiyatrolarının da kurucusudur. Ankara'daki ilk film stüdyosu Cezayirli Film'i kurmuştur.

KOREL CEZAYİRLİ KAÇ YAŞINDA?

Korel Cezayirli 1976 doğumlu olup 45 yaşındadır.

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