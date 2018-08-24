Körebe oynarken 4. katın penceresinden düşerek ölen çocuk defnedildi

SAMSUN - Samsun'da kardeşiyle birlikte körebe oynarken 4. katın penceresinden düşerek hayatını kaybeden 11 yaşındaki Iraklı çocuk defnedildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Cedid Mahallesi'nde Arefe günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Iraklı 11 yaşındaki Saıf Aldeen Mohanad Mohamed Al Shajlawı, evlerinde kardeşi ile birlikte körebe adlı oyunu oynarken gözü bağlı olarak çıktığı kanepenin üzerinden açık olan 4. kattaki pencereden aşağı düştü. Ağır yaralanan çocuk Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Çocuk, ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Saıf Aldeen Mohanad Mohamed Al Shajlawı, yapılan müdahalelere rağmen dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Iraklı çocuk bugün Liman Mahallesi Yeni Camii'nde cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Derecik Mezarlığında toprağa verildi.