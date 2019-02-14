Kore Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı
Kore Gazisi Kemal Gök (88) Muğla'nın Milas ilçesinde hayatını kaybetti.
Kore Gazisi Kemal Gök (88) Muğla'nın Milas ilçesinde hayatını kaybetti.
Tedavi gördüğü İzan Hastanesi'nde yaşamını yitiren Gök için, Milas'ta tören düzenlendi.
Gök'ün Türk bayrağına sarılı naaşı, Milas'taki Adil Ağa Camisi'ne getirildi.
Cenaze törenine, Gök'ün yakınları ile Milas Garnizon Komutanı Albay Emel Demiryakan, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Milas Şube Başkanı Mehmet Sarban, askeri personel ve vatandaşlar katıldı.
Kore Gazisi Gök'ün naaşı kılınan cenaze namazının ardından Milas Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kaynak: AA