Kore gazisi Mehmet Tahta son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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Kore gazisi Mehmet Tahta son yolculuğuna uğurlandı

Kore gazisi Mehmet Tahta son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Hatay'da dün akşam geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden 91 yaşındaki Kore gazisi Mehmet Tahta'nın cenazesi, düzenlenen askeri törenin ardından toprağa verildi.

HATAY (İHA) - Hatay'da dün akşam geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden 91 yaşındaki Kore gazisi Mehmet Tahta'nın cenazesi, düzenlenen askeri törenin ardından toprağa verildi.

Kırıkhan ilçesinde yaşayan Kore gazisi Mehmet Tahta, dün akşam geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

Gazi Mehmet Tahta için bugün ikindi namazı sonrası Kırıkhan Mezarlığında askeri tören düzenlendi. Tahta'nın Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omuzlarında Meryem İçcan Camisi'ne getirildi. Kılınan namazın ardından Tahta'nın cenazesi Yalangoz Mahallesi'nde bulunan aile mezarlığına defedildi.

Cenaze törenine Kırıkhan Kaymakamı Mahmuthan Arslan ve askeri yetkililer de katıldı. - HATAY

Kore gazisi Mehmet Tahta son yolculuğuna uğurlandı

Kore gazisi Mehmet Tahta son yolculuğuna uğurlandı

Kore gazisi Mehmet Tahta son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Kırıkhan, Hatay, Gazi, Kore, Yerel, Haber

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