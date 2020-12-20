Kore gazisi, koronavirüsten yaşamını yitirdi
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Kore gazisi, koronavirüsten yaşamını yitirdi

20.12.2020 11:22 | Son Güncelleme: 20.12.2020 11:26
Kore gazisi, koronavirüsten yaşamını yitirdi

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde Kore gazisi Nebi Er (90), yakalandığı koronavirüsten hayatını kaybetti.

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde Kore gazisi Nebi Er (90), yakalandığı koronavirüsten hayatını kaybetti.

Kaş'a bağlı Çayköy Mahallesi'nde yaşayan gazi Nebi Er, yaklaşık 25 gün önce koronavirüs belirtileriyle rahatsızlandı ve Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada bir süre yoğun bakımda ve normal serviste tedavi gördükten sonra taburcu edilen Nebi Er, evine geldi. 10 gün önce tekrar rahatsızlanan Nebi Er, bu kez Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı'nın girişimi ile tekrar Kaş Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Burada tedavisi süren Nebi Er, cuma günü tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.Nebi Er'in cenazesi Türk bayrağına sarılı tabutla, Çayköy Mahallesi'ne getirildi. 4 çocuk babası olan Kore gazisi Nebi Er, dün sadece yakınlarının katıldığı cenaze merasimiyle Çayköy Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Kore gazisi, koronavirüsten yaşamını yitirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ACAR

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