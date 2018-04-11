Kore Gazileri Madalyalarına 68 Yıl Sonra Kavuştu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 7 Kore gazisine madalyaları 68 yıl sonra verildi.

Kore Savaşı'na katılan o yıllarda gazilik madalyasını alma fırsatı bulamayan gazilere madalya takdimi için Sahil Bandı'ndaki restoranda tören düzenlendi.

Kore gazisi Recep Saçlı şeref madalyasını kendisi alırken, Mehmet Nazım Yılmaz, Mehmet Şahan, Mehmet Karagöz, Şevket Koç, Halil Alagöz ile İsmail Özel'in madalyalarını eşleri aldı.

Fethiye Kaymakam Vekili ve Seydikemer Kaymakamı Haktan Gökçekuyu, Güney Kore Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti arasında geçmişe dayalı kadim bir dostluk olduğunu söyledi.

Kore ile Türkiye arasındaki dostluğun temelinin Kore Savaşı'nda atıldığını vurgulayan Gökçekuyu, "Bu dostlukta Kore gazilerimizin büyük emeği vardır. Kıymetiniz bizim için çok anlamlı ve derindir. Umarım iki devlet arasında bu olumlu ilişki devam edecektir." dedi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği (TÜMGAZİDER) Genel Başkanı Şükrü Tandoğan, derneğin amacının Kore Savaşı'na katılan gazileri ve eşlerini dernek çatısı altında muhafaza etmek olduğunu söyledi.

"Kore Devleti olarak sizi unutmuyoruz"

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliği Savunma Ataşesi Albay Jaesic Park da Fethiye'de Kore gazileri, çocukları, eşleri ve torunlarıyla olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Türk askerinin 68 yıl önce hiç duymadığı, coğrafi olarak hiç bilmediği Kore'ye gittiğini anlatan Park, şöyle konuştu:

"Siz orada sadece savaşmadınız, aynı zamanda insani yardımda bulundunuz. Anne ve babasını kaybeden çocuklarla beraber yaşadınız, ekmek verdiniz. Kore'de Ankara Okulunu açtınız. Kore Devleti olarak sizi unutmuyoruz. Sonsuza kadar unutmayacağız. Sizin sayenizde Güney Kore, gelişmiş bir ülke oldu. 68 yıl önce 8 bin kilometre ötedeki bir ülkeye giderek kanınızdan, canınızdan oldunuz. Tekrar teşekkür ediyorum."