Koray Avcı, Harbiye'de sahneye çıktı, sevgilisi Ebru Keskin en önden izledi
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Koray Avcı, Harbiye'de sahneye çıktı, sevgilisi Ebru Keskin en önden izledi

Koray Avcı, Harbiye'de sahneye çıktı, sevgilisi Ebru Keskin en önden izledi
Hürriyet - Haberler | Magazin

Şarkıcıyı dinlemeye gelenler arasında 2 yıldır aşk yaşadığı meslektaşı Ebru Keskin de vardı.

Şarkıcıyı dinlemeye gelenler arasında 2 yıldır aşk yaşadığı meslektaşı Ebru Keskin de vardı. Avcı'yla ilişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Keskin, bu kez sevgilisini en ön sıradan izledi.

Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Koray Avcı, pandemi sonrası sevenleriyle buluşacağı için heyecanlı olduğunu söyledi:

"Dün gece heyecandan uyuyamadım. Bu konsere çok iyi hazırlandık. Güzel misafirlerimiz de var. Sahnemize kavuştuğumuz için mutluyuz."

Daha sonra sahneye çıkan Koray Avcı, konserine "Sarhoş Gibiyim" ile başladı. Şarkıcı, 3 saat süren konserine esprileriyle renk kattı. 

Avcı'yı izleyenler arasında sevgilisi Ebru Keskin de vardı...

Kaynak: Hürriyet

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