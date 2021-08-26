Koray Avcı'dan Kuruçeşme'de müzik şöleni
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Koray Avcı'dan Kuruçeşme'de müzik şöleni

Koray Avcı'dan Kuruçeşme'de müzik şöleni
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Kültür Sanat

Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri'nde dün akşam Koray Avcı sahne aldı.

Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri'nde dün akşam Koray Avcı sahne aldı.

"Bize boğazın kenarında şarkı söyleme imkanı verdikleri için Poll Production'a ve Polat Yağcı'ya teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü sizlere ediyorum. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz" diyerek konsere başlayan Koray Avcı, 'Sarhoş Gibiyim' şarkısını seslendirdi.

SAHNESİNDE EFSANELERİ AĞIRLADI

Türk Müziğinin unutulmaz eserlerine repertuvarında yer veren Avcı, söylediği şarkılarla Kuruçeşme'de müzik şölenine imza attı. 'Bu akşam özel misafirlerimiz var. Neşet Ertaş, Müslüm Gürses, Ahmet Kaya, Zeki Müren, Barış Manço, Cem Karaca, Kazım Koyuncu, Kayahan, Mahzuni Şerif, Aşık Veysel, Pir Sultan Abdal' diyerek Türk müziğinin efsane isimlerini şarkılarıyla sahnesinde andı.

"BÖYLE BÜYÜK SAHNELER BENİ HEYECANLANDIRIYOR"

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Koray Avcı, "Heyecanlıyım, ilk kez burada sahneye çıkacağım. Burada daha önce çok konser olmuş ama bize kısmet olmamıştı. 6'ncı yılımızda ilk sahnemiz. Umarım çok güzel olur ve bir daha sahne alırız. Kuruçeşme Açıkhava'ya geldiğimde instagram için bir video çektim. ve şöyle söyledim; deniz kenarında şarkı söyleyeceğim. O kadar inanamıyorum ki boğazın kenarında, köprünün altında şarkı söylüyorum. Her çıktığım sahnede heyecanlıyım ama böyle büyük sahneler beni daha çok heyecanlandırıyor" diye konuştu.

MAHZUNİ İLE DÜET

Avcı, konserin sonuna doğru Aşık Mahzuni'nin torunu Yiğit Mahzuni'yi sahnesine aldı. İkili birlikte 'Dokunma Keyfine, Mevlam İki Göz Vermiş ve Zalım' şarkısını seslendirdi. Avcı ve Mahzuni'nin performansı Kuruçeşme'yi dolduran müzikseverlerden büyük alkış aldı.


Koray Avcı'dan Kuruçeşme'de müzik şöleni
Koray Avcı'dan Kuruçeşme'de müzik şöleni
Koray Avcı'dan Kuruçeşme'de müzik şöleni
Koray Avcı'dan Kuruçeşme'de müzik şöleni
Koray Avcı'dan Kuruçeşme'de müzik şöleni
Koray Avcı'dan Kuruçeşme'de müzik şöleni

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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