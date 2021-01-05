Köprüye çıkan genç kadın intihar girişiminde bulundu
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Köprüye çıkan genç kadın intihar girişiminde bulundu

05.01.2021 22:38 | Son Güncelleme: 05.01.2021 22:42
Köprüye çıkan genç kadın intihar girişiminde bulundu

KAYSERİ'de psikolojik sorunları olduğu öne sürülen B.C. (21) isimli kadın, çevre yolu köprüsüne çıkarak intihar girişiminde bulundu.

KAYSERİ'de psikolojik sorunları olduğu öne sürülen B.C. (21) isimli kadın, çevre yolu köprüsüne çıkarak intihar girişiminde bulundu. Genç kadın, bir saat süren ikna çalışması sonrası çıktığı köprüden indi.

Olay, 21.00'de Kocasinan ilçesi çevre yolu ile Hastane Caddesi'nin kesiştiği kavşaktaki köprüde meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir psikolojik sorunlar yaşayan B.C. isimli kadın yaya olarak geldiği köprünün üzerine çıkarak intihar etmek istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine köprüye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gözyaşları içinde polisle görüşen B.C. bir saat süren ikna çalışması sonrası çıktığı köprüden indi. Genç kadın ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Köprüye çıkan genç kadın intihar girişiminde bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf AĞAŞE

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