Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'ne molotofkokteylli saldırı - Cami duvarına yazılan göçmen ve İslam...
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Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'ne molotofkokteylli saldırı - Cami duvarına yazılan göçmen ve İslam...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum yönetiminde (GKRY), Limasol kentinde bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'nin yakılmak istenmesinin kabul edilemez bir durum olduğunu belirterek, GKRY'yi derhal failleri yakalamaya çağırdı.

01.06.2020 18:16 | Son Güncelleme: 01.06.2020 18:57

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum yönetiminde (GKRY), Limasol kentinde bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'nin yakılmak istenmesinin kabul edilemez bir durum olduğunu belirterek, GKRY'yi derhal failleri yakalamaya çağırdı.

Başbakan Tatar, yaptığı yazılı açıklamada, Limasol'daki Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'ne molotofkokteylli saldırı düzenlenmesine tepki gösterdi.

Tatar, "Hükümet olarak Limasol'daki Köprülü Camisi'nin 3 adet molotof kokteyli atılarak yakılmak istenmesini sineye çekmemiz asla söz konusu olamaz. Üzülerek öğrendik ki tüm dünyada pandemi süreci henüz devam ederken Rum kesiminde aklını yabancılarla, özellikle de Müslümanlarla bozanlar, onlara ve ibadethanelerine saldırı düzenlemek için fırsat kollayanlar var." ifadelerini kullandı.

Bunun kabul edilemez olduğunun altını çizerek, Rum yönetimini derhal failleri yakalamaya çağıran Tatar, "Rum halkı ve Rum yönetimi bilmelidir ki ırkçı ve İslam düşmanı yaklaşımların kimseye faydası olamaz. Bu tip yaklaşımlara göz yumanlar gün gelir en büyük zararı kendileri görür." değerlendirmesinde bulundu.

Din İşleri Başkanı Talip Atalay da AA muhabirine yaptığı açıklamada, camiye yapılan saldırıdan büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

Atalay, "Yetkili makamlardan gerekli önlemlerin alınmasını istiyoruz. Her türlü ırkçı, İslamafobik ve ibadethaneleri hedef alan saldırıları kınıyoruz. Yabancı düşmanlığını kınıyoruz." dedi.

KKTC Din İşleri Başkanlığından edinilen bilgiye göre, Limasol'da bulunan ve Din İşleri Başkanlığına bağlı Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'ne dün gece kimliği belirsiz kişiler tarafından 3 molotofkokteyli atıldı.

Cami duvarına spreyle göçmen ve İslam karşıtı ifadeler de yazıldı.

Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'ne molotofkokteylli saldırı - Cami duvarına yazılan göçmen ve İslam...

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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