Köprüde intihara kalkışan kişiyi itfaiye eri çekip aldı Amasya'da 10 metrelik yüksekliğe sahip Fatih Köprüsü'nün korkuluklarına çıkan ve intihara kalkışan şahıs, bir anlık dalgınlığından yararlanan itfaiye eri tarafından çekilerek kurtarıldı.

Amasya kent merkezinde bulunan Fatih Köprüsü'nün korkuluklarına çıkan ve intihara kalkışına Yasin Y. (32), bir anlık dalgınlığından yararlanan itfaiye eri tarafından çekilerek kurtarıldı.

İTFAİYE ERİ KUCAKLAYARAK KURTARDI

Saat 09:00 sıralarında Bahçeleriçi Mahallesi'nde bulunan Fatih Köprüsü'nde Yasin Y, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı intihar etmek için yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki köprüye çıktı.

Vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık yarım saat köprü korkuluklarında duran Yasin Y. ikna edilmeye çalışıldı. İtfaiye eri Ferdi Tokul, bir anlık dalgınlığından yararlandığı Yasin Y'yi kucaklayarak, köprüden indirdi.

Gözaltına alınan Yasin Y. Amasya İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: DHA